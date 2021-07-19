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Названо п'ять продуктів для зміцнення імунітету

19 липня 2021, 03:02
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Для зміцнення імунітету необхідний і вітамін А.

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Як зміцнити імунітет / pixabay

Нутриціолог, кандидат біологічних наук Олександр Мірошников розповів про п'ять найкорисніших для імунітету продуктів.

Спеціаліст зазначив продукти, що містять вітамін С. Вони беруть участь у виробленні інтерферону і імунних клітин.

За словами медика, з числа літніх продуктів найкращим буде чорна смородина, оскільки 100 грамів цієї ягоди містять 22 відсотки вітаміну від добової норми.

Для зміцнення імунітету необхідний і вітамін А, яким багатий базилік. Цей вітамін також бере участь в процесі створення імунних клітин.

Мірошников рекомендував вживати три-чотири гілочки базиліка в день. Разом з ним Нутриціолог порадив їсти листовий салат, що містить вітамін В, який допомагає боротися зі стресом.

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Крім того, лікар розповів про важливість кропу. Вміщені в ньому фітонциди мають протимікробні властивості.

Не варто забувати і про креветки, які багаті білком, що беруть участь у створенні імунних тіл. Лікар запропонував варити їх з сушеним кропом для посилення корисних властивостей.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група вчених з Вашингтонського університету закінчила проект вивчення можливостей позбавлення від різкого підвищення рівня цукру в крові.

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