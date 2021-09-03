Названо п'ять найнебезпечніших овочів для організму

Які овочі небезпечні для організму / pixabay

Овочі та фрукти одні з найкорисніших для нашого організму. Однак, як зазначають медики, в деяких овочах можуть вироблятися небезпечні сполуки при неправильному приготуванні.

Фахівці розповіли, що потрібно знати про овочі, щоб не нашкодити своєму організму.

Картопля. У свіжій картоплі повно калію, який потрібен серцю. Але вживати картоплю потрібно помірно і найкращі способи - у вареному, запеченому вигляді, пише Ukr.Media. У смаженому вигляді картопля може бути небезпечна - крохмаль може створювати потенційно канцерогенну речовину, а компонент соланін може негативно впливати на нервову систему.

Помідор. У цих овочах повно антиоксидантів, багато вітамін С і В. Але ці овочі часто вирощують із застосуванням хімічних добрив, тому звертайте увагу на плоди, які вибираєте в магазинах. Споживання таких добрив у великих дозах може сильно нашкодити організму.

Баклажан. У м'якоті баклажанів є компоненти, які активізують виділення кислоти і сприяють утворенню каменів у нирках. У великій кількості баклажан викликає головний біль, кишкові розлади, нудоту і блювоту. Фахівці не рекомендують вживати баклажани в сирому вигляді.

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Капуста. Потенційна небезпека капусти - у високому вмісті йоду. Якщо у вас є захворювання щитовидної залози - варто вживати з великою обережністю. Також капусту медики не радять їсти людям з гастритом і виразкою шлунка. Капуста в сирому вигляді може спровокувати здуття і навіть запори.

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Цибуля. Ви здивуєтеся, але і цей найкорисніший овоч здатний доставити масу неприємностей. Велика кількість сирої цибулі може викликати подразнення шлунка, через вміст одного з компонентів - фруктану. Особливо багато фруктана в цибулі-пореї і цибулі-шалоті.

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