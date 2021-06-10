Названо п'ять найкорисніших круп, які рятують від небезпечного захворювання

Найкорисніші крупи / pixabay

Злаки повинні становити не менше 40 відсотків від денного раціону здорової людини. Лікарі стверджують, що гречка, пшоно, рис, перловка містять незамінну клітковину, а також є найбагатшим джерелом мінералів, мікроелементів і вітамінів групи В.

Кожна крупа унікальна і несе свою користь. Ідеальним вважається той раціон, в якому присутня максимальна різноманітність цільнозлакових круп.

Перше місце в списку найкорисніших круп заслужено займає гречка. Вона є надійним джерелом рослинного протеїну, повільних вуглеводів і антиоксидантів, що захищають організм від старіння. Також ця крупа багата залізом, магнієм, фосфором, міддю і марганцем. Груба клітковина стимулює перистальтику кишечника, виводить надлишки холестерину, знижує ризик розвитку діабету і бореться з гіпертонією, пише rsport.ria.ru.

Рис є незамінним джерелом цинку - речовини, що захищає і відновлює шкіру і слизові. Однак щоб отримати цей мінерал, необхідно вибирати не білий, а бурий рис. Всі корисні речовини, такі як фосфор, магній, цинк, вітаміни групи В, а також клітковина містяться саме в лушпинні зерен.

Регулярне вживання страв з рису допомагає полегшити симптоми радикуліту, нейроциркуляторної дистонії, а також вивести з організму радіонукліди. Рис значно знижує ризики дерматитів і артрозів, сприяє швидкому загоєнню ран і відновленню травлення.

Звичка їсти на сніданок вівсяна каша відома давно. Злаки містять білок, грубу клітковину і ряд мікроелементів: калій, магній, цинк, бета-глюконат і вітаміни А і Е.

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Вчені довели, що клітковина разом з бета-глюконатом надають на організм виражену протихолестеринову дію, захищаючи судини від його надлишків. Цільнозернова вівсяна каша зміцнює імунітет, покращує стан волосся і шкіри, стимулює травлення і навіть знижує цукор в крові.

Наступною корисною крупою можна сміливо назвати булгур. У ньому міститься багато білка (12 грамів на 100 грамів продукту), вітаміни К, групи В, Е, бета-каротин, магній, кальцій і залізо.

Як і інші крупи, булгур робить позитивну дію на роботу шлунково-кишкового тракту. Однак тільки ця крупа відома тим, що сприяє відтоку жовчі, захищаючи від утворення каменів і запобігаючи інтоксикацію печінки.

Одне з головних переваг кукурудза у тому, що вона не містить глютен, що провокує розвиток аутоімунних процесів. Крім того, кукурудзяна крупа — джерело вітамінів Е, А, В, Н, заліза, кальцію, магнію і фосфору, а також амінокислот — триптофану і лізину.

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Вживання страв на основі кукурудзяної крупи сприяє відновленню роботи шлунка, жовчного міхура і печінки. Кукурудза також піклується про стан кишечника, наповнюючи мікробіом дружніми мікроорганізмами.

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