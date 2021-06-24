Названо відмінності і користь червоних, зелених і жовтих яблук

Для тих, у кого є проблеми з печінкою і жовчним міхуром яблука вживати небажано.
Червоні, зелені або жовті яблука часто вибирають, виходячи зі смакових уподобань. За словами фахівців, колір шкірки також говорить про ті чи інші корисні властивості фрукта.
Так, у шкірці червоних яблук особливо багато вітаміну С, а також антиоксидантів, які нейтралізують канцерогенні речовини. Крім того, відповідальні за червоний колір антоціани зберігають здоров'я судин. Вони пов'язують вільні радикали, що утворюються в результаті окисного стресу і викликають передчасне старіння клітин.
Зелені яблука вважаються гіпоалергенними, кажуть експерти. Крім того, хлорофіл в них зміцнює імунітет, пригнічує розмноження бактерій, знімає запалення, покращує травлення, а також виводить токсини з організму. При цьому думка, що в зеленому фрукті більше заліза, помилкова, пише profile.ru.
Для тих, у кого є проблеми з печінкою і жовчним міхуром, найбільш корисні жовті яблука. Ще вони благотворно впливають на імунітет, продуктивну функцію, серце і печінку. Це пов'язано з каротином, який міститься в цьому фрукті.
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Раніше повідомлялося, що група вчених з Університету Квінсленда (Австралія) в результаті досліджень прийшла до висновку, що міцний сон захищає організм людини від зараження хвороботворними мікроорганізмами, до яких відносяться віруси і бактерії.
До того експерти назвали кілька речей, які перед сном робити не варто.