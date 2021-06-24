Названо відмінності і користь червоних, зелених і жовтих яблук

Чим корисні яблука / pixabay

Червоні, зелені або жовті яблука часто вибирають, виходячи зі смакових уподобань. За словами фахівців, колір шкірки також говорить про ті чи інші корисні властивості фрукта.

Так, у шкірці червоних яблук особливо багато вітаміну С, а також антиоксидантів, які нейтралізують канцерогенні речовини. Крім того, відповідальні за червоний колір антоціани зберігають здоров'я судин. Вони пов'язують вільні радикали, що утворюються в результаті окисного стресу і викликають передчасне старіння клітин.

Зелені яблука вважаються гіпоалергенними, кажуть експерти. Крім того, хлорофіл в них зміцнює імунітет, пригнічує розмноження бактерій, знімає запалення, покращує травлення, а також виводить токсини з організму. При цьому думка, що в зеленому фрукті більше заліза, помилкова, пише profile.ru.

Для тих, у кого є проблеми з печінкою і жовчним міхуром, найбільш корисні жовті яблука. Ще вони благотворно впливають на імунітет, продуктивну функцію, серце і печінку. Це пов'язано з каротином, який міститься в цьому фрукті.

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Раніше повідомлялося, що група вчених з Університету Квінсленда (Австралія) в результаті досліджень прийшла до висновку, що міцний сон захищає організм людини від зараження хвороботворними мікроорганізмами, до яких відносяться віруси і бактерії.

До того експерти назвали кілька речей, які перед сном робити не варто.