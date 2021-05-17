Названо найшкідливіші каші, які призводять до хвороб

Які каші небезпечні для здоров'я / goodfon.ru

Дієтолог Наталія Самойленко розповіла, що деякі популярні каші можуть нашкодити здоров'ю.

На думку експерта, каші на молоці сприяють зростанню і розвитку в дитинстві. Але дорослі від них ростуть тільки вшир.

І лідирує тут манка, калорійність якої перевищує навіть енергетичну цінність деяких десертів. Крім того, манна каша може спровокувати стрибок інсуліну в крові.

Так, 100 грам манної каші містить 173 калорії, тоді як шоколадний пудинг - 150.

Білий рис, на думку, дієтолога, немає нічого корисного. Білий рис висококалорійний, при цьому в ньому майже немає вітамінів, мікроелементів і клітковини.

Як каже дієтолог, бурий неочищений рис є антиподом білого рису. Він відмінно підійде для людей, які стежать за своїм здоров'ям і вагою. Проте, навіть каші з нешліфованого рису мають високу енергетичну цінність, тому вживати їх все ж потрібно дозовано.

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Каші з глютеном, небезпечні для людей, які страждають непереносимістю глютену. І першими в цьому списку значаться вівсяна, перлова і ячна каші. Якщо у вас виникає дискомфорт в кишечнику, здуття або навіть біль в суглобах, глютен краще виключити з раціону.

Дієтолог назвала три головні умови, щоб крупи приносили вам користь:

Вибирати потрібно цільнозернові каші і поєднувати їх з овочами, але не з м'ясом.

Каші потрібно вживати лише в першій половині дня, але не щодня.

Слід чергувати каші, не зловживаючи якоюсь однією крупою.

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