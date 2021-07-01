Названо три продукти, які потрібно їсти холодними для поліпшення роботи кишечника

Макарони і рис можна їсти холодними / pixabay

Представник німецького товариства харчування Антьє Гал розповів, що деякі популярні продукти рекомендується їсти в охолодженому, а не підігрітому вигляді.

До них відносяться макаронні вироби, картопля і рис. Високий вміст крохмалю і вуглеводів в них викликають різкий стрибок рівня цукру в крові. Однак в остиглому стані вони не тільки допомагають регулювати рівень цукру, але і позитивно впливають на роботу кишечника.

"Коли продукти стають холодними, що міститься в них крохмаль виробляється як продукт розкладання. Це позитивно впливає на кишкову флору, регулює рівень цукру в крові і навіть може допомогти вам схуднути", - цитує Гала портал focus.de.

Допомога кишечнику виявляється за рахунок того, що в такому випадку крохмаль засвоюється так само, як і клітковина. Завдяки цьому зміцнюється кишкова флора і поліпшується травлення.

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Регулювання рівня цукру допомагає організму зменшити відчуття голоду, а число калорій в продуктах в холодному вигляді знижується. Експерт підкреслив, що в разі повторного підігріву їжі велика частина корисного крохмалю збережеться.