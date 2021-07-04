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Незвичайний спосіб приготування яєць виявився смертельно небезпечним для здоров'я

4 липня 2021, 19:18
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Такий рецепт яєчні може привести до проблем зі здоров'ям.

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Такий рецепт яєчні може привести до проблем / pixabay

Почавши правильно харчуватися буває вкрай складно, причому це стосується як дорослих, так і дітей. Багато батьків намагаються творчо підійти до цього процесу, а натхнення знаходять в соцмережах.

Однак експерти рекомендують проявляти обережність, дотримуючись порад інших користувачів.

Нещодавно відео в TikTok про метод приготування яєць набрав понад 12 млн переглядів, але фахівці з безпеки харчових продуктів заявили, що він може привести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Автор ролика Олександра Б'юке продемонструвала хитрість, якою вона користується, готуючи яєчню.

"Кожному з батьків цю потрібно спробувати!", - підписала вона.

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З вечора кладете яйця в морозилку, а вранці ви його нарізаєте і смажите як міні-яєчню.

Хоча такі міні-яйця і виглядають привабливо, можливі наслідки їх вживання можуть виявитися неприємними.

Як відзначає Fox News, яйця є однією з основних причин харчових отруєнь, а новий рецепт міні-яєць може підвищити ризик хвороб шлунково-кишкового тракту.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) не рекомендує заморожувати яйця всередині шкаралупи. Одна з причин криється в тому, що в цьому випадку яйця можуть розширюватися і руйнувати шкаралупу, що призведе до потрапляння всередину продукту бактеріальної інфекції, наприклад, сальмонели.

Крім того, за словами дієтолога Сари Крігер, яйця потрібно готувати досить ретельно, дотримуючись температурний режим.

Здоров'я - про що раніше повідомляв Главред:

Вчені знайшли незвичайний зв'язок між кавою, чаєм і діабетом.

Експерт розповіла, що бадьорить тіло краще кави.

Медики назвали дієві методи, дотримання яких дозволяє людині швидше заснути. Як кажуть сомнологи​, перед сном категорично не варто читати новини.

здоров'я яйца
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