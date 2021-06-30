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"Потрібно дати відпочити мозку": Комаровський розповів, як батькам відпочивати разом з дітьми

30 червня 2021, 14:50

Головне - не змушувати дитину вчитися і їсти. Також варто виділяти менше часу на гаджети.

Комаровский
Комаровський радить відкласти навчання і насолоджуватися літом / Instagram

Відомий український лікар Євген Комаровський в Instagram розповів, як правильно батькам Відпочивати разом з дітьми під час літніх канікул.

По-перше, потрібно дати відпочити мозку: відкинути в сторону навчання і змінити обстановку.

"Вчитися можна зовсім іншим речам, на які до відпочинку часу не вистачало: як називається ця квітка, як під дощем розвести багаття", – зазначив Комаровський.

Також доктор вважає, що літо - саме час, щоб привчати дітей до фізичної активності, яка буде підтримувати здоров'я.

"Гуляти, бігати, стрибати, купатися. Пішки, на човнах, велосипеді", - каже Комаровський.

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Під час відпочинку в теплу літню пору дітям варто проводити менше часу за гаджетами.

А ось годувати дитину Комаровський радить ненасильно і підкреслює, що прийом їжі може бути і в міру зростання апетиту, а не по режиму.

Крім цього, Комаровський нагадує, що літо - це золота пора, яку слід прожити на свіжому відпочинку за межами міста і точно не в квартирі.

  • instagram.com/doctor_komarovskiy
  • instagram.com/doctor_komarovskiy
  • instagram.com/doctor_komarovskiy
  • instagram.com/doctor_komarovskiy
  • instagram.com/doctor_komarovskiy

Нагадаємо, лікар-педіатр Євген Комаровський, тривале перебування при екстремальних температурах загрожує небезпечними станами для організму, тому цього слід уникати.

Симптомами теплового удару є:

  • Головний біль
  • Інтенсивне почервоніння шкіри
  • Висока температура
  • Млявість і слабкість
  • Прискорене серцебиття, судоми, нудота
  • Запаморочення або втрата свідомості

Якщо ви відчуваєте, що з вашим організмом відбувається щось подібне після тривалого перебування при високій температурі, терміново вживайте заходів.

літній відпочинок Євген Комаровский батьківські права новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Потрібно дати відпочити мозку": Комаровський розповів, як батькам відпочивати разом з дітьми». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
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