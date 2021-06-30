"Потрібно дати відпочити мозку": Комаровський розповів, як батькам відпочивати разом з дітьми

Головне - не змушувати дитину вчитися і їсти. Також варто виділяти менше часу на гаджети.
Відомий український лікар Євген Комаровський в Instagram розповів, як правильно батькам Відпочивати разом з дітьми під час літніх канікул.
По-перше, потрібно дати відпочити мозку: відкинути в сторону навчання і змінити обстановку.
"Вчитися можна зовсім іншим речам, на які до відпочинку часу не вистачало: як називається ця квітка, як під дощем розвести багаття", – зазначив Комаровський.
Також доктор вважає, що літо - саме час, щоб привчати дітей до фізичної активності, яка буде підтримувати здоров'я.
"Гуляти, бігати, стрибати, купатися. Пішки, на човнах, велосипеді", - каже Комаровський.
Під час відпочинку в теплу літню пору дітям варто проводити менше часу за гаджетами.
А ось годувати дитину Комаровський радить ненасильно і підкреслює, що прийом їжі може бути і в міру зростання апетиту, а не по режиму.
Крім цього, Комаровський нагадує, що літо - це золота пора, яку слід прожити на свіжому відпочинку за межами міста і точно не в квартирі.
Нагадаємо, лікар-педіатр Євген Комаровський, тривале перебування при екстремальних температурах загрожує небезпечними станами для організму, тому цього слід уникати.
Симптомами теплового удару є:
- Головний біль
- Інтенсивне почервоніння шкіри
- Висока температура
- Млявість і слабкість
- Прискорене серцебиття, судоми, нудота
- Запаморочення або втрата свідомості
Якщо ви відчуваєте, що з вашим організмом відбувається щось подібне після тривалого перебування при високій температурі, терміново вживайте заходів.