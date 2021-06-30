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Про проблеми з яким органом говорить сонливість днем - відповідь хірурга

30 червня 2021, 05:32

Горезвісний астеновегетативний синдром - слабкість, млявість, втома - за словами лікаря Дмитра Монахова, чітко символізує про проблеми з даним органом.

Сонливість
Сонливість / alex [in wonderland] / flickr.com

Сонливість вдень, безсоння вночі і біль в очах можуть вказувати на проблеми з печінкою. Про це в коментарі с П'ятим каналом сказав лікар-хірург, гепатолог, кандидат медичних наук Дмитро Монахов.

"Що ж турбує пацієнта? Це всім відомий астеновегетативний синдром: слабкість, млявість, втома... такий специфічний прояв, як безсоння вночі і сонливість вдень, може говорити про патологію печінки", - сказав він

Монахов також додав, що на проблеми з печінкою вказують також такі симптоми ‒ жовтизна шкірних покривів і білків очей, нудота, блювота і тяжкість у правому підребер'ї.

Для здоров'я печінки ченців порадив дотримуватися середземноморської дієти, вживати речовину омега-3 і полінасичені жирні кислоти, а також давати організму фізичні навантаження.

читайте такожЩо зробити, щоб печінка була здоровою - вчені дали відповідь

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерти перерахували найгірші і кращі продукти для здоров'я людської печінки.

До того медики виявили та попередили людей про ранню ознаку раку печінки.

здоров'я печінка сон
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