Про проблеми з яким органом говорить сонливість днем - відповідь хірурга

Сонливість / alex [in wonderland] / flickr.com

Сонливість вдень, безсоння вночі і біль в очах можуть вказувати на проблеми з печінкою. Про це в коментарі с П'ятим каналом сказав лікар-хірург, гепатолог, кандидат медичних наук Дмитро Монахов.

"Що ж турбує пацієнта? Це всім відомий астеновегетативний синдром: слабкість, млявість, втома... такий специфічний прояв, як безсоння вночі і сонливість вдень, може говорити про патологію печінки", - сказав він

Монахов також додав, що на проблеми з печінкою вказують також такі симптоми ‒ жовтизна шкірних покривів і білків очей, нудота, блювота і тяжкість у правому підребер'ї.

Для здоров'я печінки ченців порадив дотримуватися середземноморської дієти, вживати речовину омега-3 і полінасичені жирні кислоти, а також давати організму фізичні навантаження.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерти перерахували найгірші і кращі продукти для здоров'я людської печінки.

До того медики виявили та попередили людей про ранню ознаку раку печінки.