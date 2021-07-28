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Чи небезпечно для мозку постійне вживання кави - відповідь вчених

28 липня 2021, 01:36

Регулярне вживання популярного напою - кави, кажуть вчені, в перспективі доволі часто здійснює вельми неоднозначний вплив на людський мозок.

Кава
Кава / ua.depositphotos.com

Часте вживання кави пов'язано зі зменшенням обсягу мозку в майбутньому і підвищеним ризиком деменції. Про ймовірну небезпеку напою повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.

Дослідники провели аналіз пакету даних, отриманих від 17 702 учасників у віці 37-73 років. І виявили, що у тих, хто випивав більше шести чашок кави в день, ризик деменції був підвищений на 53%. При цьому високе споживання кави в значній мірі пов'язане зі зменшенням обсягу мозку і високим ризиком інсульту.

Довідка. Деменція - це дегенеративне захворювання мозку, яке впливає на пам'ять, мислення, поведінку та здатність виконувати повсякденні завдання. У всьому світі недоумство діагностовано приблизно у 50 мільйонів чоловік. Наприклад, в Австралії деменція є другою за значимістю причиною смерті, при цьому щодня діагностується близько 250 випадків захворювання.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колектив італійських і японських вчених склав топ-3 суперпродуктів, які значним чином покращували роботу головного мозку.

До того вчені пояснили, чим корисний шоколад для здоров'я серця і мозку. Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, які продукти покращують пам'ять.

кава деменція
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