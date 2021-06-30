Небезпека кави в спеку: експерт попередила про ризики для здоров'я

Каву небезпечно пити у спеку / УНІАН

Кава має сечогінну дію і сприяє виведенню рідини з організму. Як заявила лікар-кардіолог, дієтолог Асіят Хачірова, в спеку збереження водного балансу набуває особливого значення.

За її словами, кількість кави, що вживається в спеку, має регулюватися самовідчуттями, передає Радіо Спутинк.

Вживання кави в спеку: на що звернути увагу

Медик каже, що якщо після чергової чашки кави з'являється тривожність, почуття занепокоєння, тахікардія, значить, норма перевищена.

За її словами, до такого стану людям краще не доводити, обмеживши обсяг вживаної в спеку кави.

Небезпечний коктейль: з чим не можна поєднувати каву

Експерт звернула увагу на те, що поєднання кави з енергетиком створює додаткове навантаження на серце, пояснила вона.

Реклама

"Кава і енергетик - це додаткове навантаження на серце, а в спеку серце у нас і так працює в дещо напруженому режимі, це може викликати небажані наслідки для організму", — зазначила кардіолог.

Вона також відзначила високу калорійність кави з апельсиновим соком.

"Поєднання кави з соком не шкідливо, але потрібно пам'ятати, що свіжовичавлений апельсиновий сік містить швидкі вуглеводи. Тобто ми фактично додаємо в каву фруктозу, цукор, це додає калорійність, але не дає насичення", — уклала Хачірова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що м'які сорти морозива, яке продається на вагу, можуть бути небезпечні. Як заявила експерт з поведінкових факторів ризику Центру громадського здоров'я МОЗ Наталія Усенко, найкраще купувати морозиво в упаковці.