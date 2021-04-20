Небезпечний лосось: вчені дізналися, від якого виду червоної риби краще відмовитися

Лосось - дуже корисна риба для здоров'я / 1zoom.ru

Основною перевагою жирної риби, такої як лосось, крім білка, є жирні кислоти омега-3. Більшість з нас не отримують їх в достатній кількості, а вони життєво важливі для здоров'я серця, мозку і очей, а також для здоров'я вагітності.

За словами говорить Френсіс Ларджман-Рот, зареєстрованого дієтолога і автора книги, існує три різних типи жирних кислот омега-3: альфа-ліноленова кислота( ALA), ейкозапентаєнова кислота (EPA) і докозагексаєнова кислота (DHA). За даними Національного інституту здоров'я (Надійне джерело), ваше тіло перетворює ALA в EPA, а потім в DHA.

"Хоча жирні кислоти АЛК містяться в рослинах (таких як насіння льону, конопель, Чіа і волоські горіхи), перетворення АЛК в омега-3 ДГК дуже низьке", - говорить Ларджман-Рот. Таким чином, щоб отримати достатньо ЕПК і ДГК, вам необхідно отримувати основну частину їх з жирної риби, такої як лосось.

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Коли справа доходить до вибору риби, часто вибирають лосось через його здорову репутацію. Проблема в тому, що зазвичай вирощуються більш дешеві і доступні шматки лосося.

Фермерський лосось проти дикого

І лосось, спійманий в дикій природі, і вирощений на фермі, є відмінними джерелами омега-3. Основна відмінність між диким лососем і лососем, вирощеним на фермах, полягає в тому, що останній вирощується на фермах для того, щоб ми його з'їли, тоді як дикий лосось виловлюється у відкритій воді, - говорить Мішель Джелін.

Однак ви можете здивуватися, дізнавшись, що вирощений лосось насправді містить більше омега-3 жирних кислот, ніж дикий лосось, говорить Джелін.

"Це все одно, що вибирати між курячою грудкою і темним м'ясом. Дикий лосось набагато пісніше, в той час як вирощений лосось краще зберігає смак, тому що в ньому більше жиру. Ось чому кухарі люблять готувати з вирощеного лосося", - додає вона.

"Фермерський лосось містить більше жиру через те, чим його годують. Зазвичай на фермах їх годують великою кількістю зерна, водоростей і рибного борошна, що збільшує вміст в них жирних кислот омега-3", - говорить Джалін.

Кількість омега - 3 жирних кислот, що містяться в дикому лососі, залежить від водоростей і планктону в їх раціоні. Вирощений таким чином лосось може містити стільки ж омега-3, як і їх дикі аналоги, тому що вирощений лосось більш жирний.

Джелін також каже, що вирощений і дикий лосось також трохи відрізняється за складом поживних речовин. "Вирощений лосось містить більше фолієвої кислоти та вітаміну А, ніж дикий лосось, але дикий лосось містить більше калію та селену".

У будь-якому випадку, що таке ПХБ у вирощуваному лососі?

Зворотною стороною вибору вирощеного лосося є ризик вживання стійких органічних забруднювачів, також відомих як СОЗ. Один тип СОЗ, який зазвичай зустрічається у вирощуваному лососі, - це поліхлорований біфеніл (ПХБ), який, за даними клініки Клівленда, являє собою штучні хлоровані промислові хімічні речовини.

"Деякі дослідження показали, що вирощувані на фермах різновиди лосося можуть бути більш забрудненими через замкнутої середовища, в якій вони вирощуються, ніж у відкритих водах. Вирощена на фермах риба, як правило, більш схильна до хвороб через умови вирощування, - говорить Ларджман-Рот.

За даними Harvard Health Publishing, ПХБ у вирощуваному лососі зазвичай містяться в кормах, які можуть складатися з більш дрібної риби, такої як оселедець і анчоуси. На лососевих фермах під загонами з сіткою зазвичай зберігаються рибні екскременти і нез'їдений корм. Морські воші також можуть заразити вирощеного лосося, що може негативно вплинути на його здоров'я.

Це не означає, що дикий лосось не містить ПХБ. Невелике дослідження, проведене в листопаді 2020 року в Foods, проаналізувало вміст жирних кислот, ПХБ і важких металів у вирощуваному, втікаючому і дикому Атлантичному лососі в Норвегії і показало, що концентрації ПХД і важких металів, таких як ртуть і миш'як, були в три рази вище у дикого лосося, ніж у вирощуваних сортів.

Але ці рівні ПХД все ще були нижчими за стандарти Європейського Союзу для забруднюючих речовин у харчових продуктах. Дослідники вважають, що перехід з морських на рослинні інгредієнти в кормах для вирощуваного лосося знизив рівень їх ПХД і важких металів.

Дослідники також виявили, дикий лосось мав трохи більш високий вміст білка. Хоча це невелике дослідження, воно проливає світло на екологічні проблеми, пов'язані з диким лососем, і на необхідність поліпшення рибництва в цілому.

Ризики для здоров'я, пов'язані з вживанням ПХД в рибі

Незважаючи на те, що вплив ПХД може вплинути на популяції дикого лосося, Ларджман-Рот каже, що, як правило, він далекий від рівня забруднення вирощеного лосося. Показовий приклад: згідно з даними Harvard Health Publishing, велике дослідження показало, що концентрації ПХБ у вирощуваному на фермі лососі були приблизно у вісім разів вище, ніж концентрації в дикому лососі.

"ПХБ в лососі пов'язані з раком та іншими проблемами зі здоров'ям. Одна з причин, чому вони настільки потенційно небезпечні для здоров'я, полягає в тому, що вони накопичуються в жирі, а не виводяться з організму, що означає, що вони з часом накопичуються в організмі", - сказав Ларджман. - каже Рот.

Наприклад, метааналіз PLOS One (Надійне джерело), проведений у листопаді 2018 року, показав, що вплив певних ПХД пов'язаний з ризиком раку грудей. А вплив певних ПХБ пов'язаний з розвитком діабету 2 типу, особливо серед жінок і людей без ожиріння, згідно з дослідженням Environmental International у серпні 2019 року.

Хоча ці дослідження безпосередньо не пов'язують рівень ПХБ у вирощуваному лососі з відповідними ризиками для здоров'я, вони показують, що загальний вплив ПХБ може негативно позначитися на вашому здоров'ї.

Чи переважають переваги вирощеного лосося ризики?

Обидва дієтологи рекомендують вживати дві порції жирної риби щотижня - будь то вирощений на фермі або дикий лосось.

"Для мене користь від вживання в їжу вирощеного лосося переважує їх ризики. Якщо люди не їдять багато риби, чи дійсно вони отримують занадто багато поліхлорованих біфенілів? Це доза, яка створює отруту", - говорить Джаелін.

"Якщо ви збираєтеся їсти лосось більше двох разів на тиждень, то я б порекомендував з'їсти дикого лосося, щоб знизити ризик впливу ПХБ. Але якщо ви їсте рибу менше двох разів на тиждень, тобто вирощений лосось - це нормально", - сказав він. - каже Джэлин.

Проте, якщо вас дійсно турбують ризики для здоров'я, пов'язані з ПХД, є інші способи включити в свій раціон більше омега-3. "Ви можете отримати омега - 3 з іншої риби, такої як оселедець, скумбрія та сардини. Волоські горіхи та насіння Чіа також багаті омега-3", - говорить Джалін.