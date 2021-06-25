Відкрито новий механізм розвитку раку: об'єднання двох різних генів створює осередки для онкоклітин

Дослідники виявили генну мутацію, яка провокує розвиток злоякісної пухлини.
Американські дослідники відкрили ще один механізм, що провокує розвиток онкозахворювань. Йдеться про генну мутацію, яка сприяє стрімкому розвитку і поширенню ракових клітин в організмі людини.
На даний момент це підтвердилося у вивченні появи лейкемії. Однак експерти стверджують, що за таким планом розвиваються і інші види раку.
Дослідники з Університету Північної Кароліни з'ясували, що мутація, об'єднує два неспоріднених гена і таким чином сприяє старту фізичного процесу поділу фаз, при якому формуються осередки, що сприяють розвитку онкології.
"Розділення фаз і його роль у розвитку раку були відсутнім фрагментом головоломки в розумінні цього захворювання", - зазначив керівник дослідження доктор Грега Ван.
Раніше Главред писав про перші симптоми, які можуть вказувати на наявність пухлини прямої кишки:
- Кровотеча з прямої кишки
- Звуження стільця або інші зміни дефекації
- Аномальні виділення з ануса
- Нетримання стільця (втрата контролю над кишечником)
- Збільшення лімфатичних вузлів в області анального отвору або паху.
Що відомо про ракових клітинах:
Ракові клітини можуть почати розмножуватися в перехідній зоні анального каналу, каналі або краю.
Примітно, що рак в прикордонній зоні частіше зустрічається у чоловіків, ніж у жінок.
Крім того, у жінок вище ймовірність розвитку ракових клітин в анальному каналі.
Більшість випадків раку заднього проходу починається в плоских клітинах, що вистилають анальний канал. Менш поширеним, але все ж можливим є рак, що формується в залізистих клітинах. Залізисті клітини створюють слиз, який допомагає фекаліям проходити через задній прохід.
Тим не менш, для більшості людей цілком нормально мати ВПЛ в якийсь момент протягом життя, запевнили представники благодійної організації-так що ще піддає вас ризику раку анального каналу?
Куріння, наявність ВІЛ (вірусу імунодефіциту людини) і наявність в анамнезі раку шийки матки, піхви або вульви збільшують ризик захворювання.