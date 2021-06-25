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Відкрито новий механізм розвитку раку: об'єднання двох різних генів створює осередки для онкоклітин

25 червня 2021, 12:58

Дослідники виявили генну мутацію, яка провокує розвиток злоякісної пухлини.

Вчені в Україні
Два неспоріднених гени сприяють утворенню осередків для освіти онкології / ВладТайм

Американські дослідники відкрили ще один механізм, що провокує розвиток онкозахворювань. Йдеться про генну мутацію, яка сприяє стрімкому розвитку і поширенню ракових клітин в організмі людини.

На даний момент це підтвердилося у вивченні появи лейкемії. Однак експерти стверджують, що за таким планом розвиваються і інші види раку.

Дослідники з Університету Північної Кароліни з'ясували, що мутація, об'єднує два неспоріднених гена і таким чином сприяє старту фізичного процесу поділу фаз, при якому формуються осередки, що сприяють розвитку онкології.

"Розділення фаз і його роль у розвитку раку були відсутнім фрагментом головоломки в розумінні цього захворювання", - зазначив керівник дослідження доктор Грега Ван.

Раніше Главред писав про перші симптоми, які можуть вказувати на наявність пухлини прямої кишки:

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  • Кровотеча з прямої кишки
  • Звуження стільця або інші зміни дефекації
  • Аномальні виділення з ануса
  • Нетримання стільця (втрата контролю над кишечником)
  • Збільшення лімфатичних вузлів в області анального отвору або паху.

Що відомо про ракових клітинах:

Ракові клітини можуть почати розмножуватися в перехідній зоні анального каналу, каналі або краю.

Примітно, що рак в прикордонній зоні частіше зустрічається у чоловіків, ніж у жінок.

Крім того, у жінок вище ймовірність розвитку ракових клітин в анальному каналі.

Більшість випадків раку заднього проходу починається в плоских клітинах, що вистилають анальний канал. Менш поширеним, але все ж можливим є рак, що формується в залізистих клітинах. Залізисті клітини створюють слиз, який допомагає фекаліям проходити через задній прохід.

Тим не менш, для більшості людей цілком нормально мати ВПЛ в якийсь момент протягом життя, запевнили представники благодійної організації-так що ще піддає вас ризику раку анального каналу?

Куріння, наявність ВІЛ (вірусу імунодефіциту людини) і наявність в анамнезі раку шийки матки, піхви або вульви збільшують ризик захворювання.

вчені онкологія
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