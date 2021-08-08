Тим, хто перехворів COVID-19, може вистачити однієї дози Pfizer - дослідження

Вакцинація збільшує кількість антитіл до коронавірусної інфекції / УНІАН

Нове дослідження вчених показало, що деяким людям може бути достатньо тільки одного щеплення вакциною Pfizer для того, щоб отримати міцний імунітет. Однак це стосується тільки тих, у кого раніше підтвердили SARS-CoV-2, пише MedicalXpress.

Американські вчені під керівництвом доктора Джеймса Моя медичного центру Університету Раша в Чикаго стверджують, що спостерігали більш високі рівні антитіл до коронавірусної інфекції у тих, хто перехворів даним вірусом і отримав 1 дозу препарату Pfizer. Аналіз даних порівнювали з тими, хто отримав дві дози вакцини, але не був інфікований.

Крім цього, вчені стверджують, що у раніше інфікованих людей, які отримували другу дози вакцини Pfizer, практично не підвищувався рівень антитіл. Виходячи з цього експерти припустили, що ті, хто перехворів COVID-19 можуть бути захищені від повторного зараження.

При цьому, людям, які не були інфіковані SARS-CoV-2, для досягнення оптимального рівня захисних антитіл необхідні дві дози вакцини.

Незважаючи на це дослідники підкреслили, що перенесена інфекція сама по собі не є захистом від коронавірусної інфекції і закликали експертів оновити рекомендації для тих, хто переніс її раніше.

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Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала владу країн не проводити кампанії з додаткової вакцинації проти коронавірусу хоча б до кінця вересня. Таку позицію у ВООЗ пояснювали розривом між кількістю щеплень у багатих і бідних країнах, який невпинно зростає.