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Pfizer vs Moderna: вчені розкрили, яка вакцина ефективніша від Дельта-штаму

10 серпня 2021, 10:14

Пацієнтам упродовж 6-12 місяців може знадобитися додаткова третя доза препарату і Moderna, і Pfizer.

вакцина Moderna
Вакцина Moderna виявилася ефективнішою проти індійського штаму коронавірусу/ Фото Reuters

Вакцина від коронавірусу американської компанії Moderna може ефективніше захищати від штаму COVID-19 Дельта, ніж препарат, розроблений німецькою біотехнологічною компанією BioNTech при співпраці з американською Pfizer і китайською Fosun Pharma.

Дослідження щодо ефективності вакцин провели в США та Канаді. Дані були розміщені на сайті medRxiv. У першому дослідженні брали участь понад 50 тисяч пацієнтів клініки Майо, у другому - постояльці будинку престарілих в Онтаріо.

Зокрема, в США вчені з'ясували, що ефективність Moderna знизилася з 86% на початку року до 76% в липні, коли в країні домінував "індійський" варіант коронавірусу. За цей же період ефективність Pfizer впала майже вдвічі - з 76% до 42%.

При цьому вчені зазначають, що обидва препарати залишалися ефективними для запобігання госпіталізацій.

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Результати дослідження, проведеного в канадському Онтаріо, показали, що імунітет від COVID-19 був сильнішим у тих, кому давали вакцину Moderna.

Дослідники додали, що пацієнтам упродовж 6-12 місяців може знадобитися додаткова третя доза препарату і Moderna, і Pfizer. Особливо це стосується літніх людей.

Штам коронавірусу Дельта - про що раніше писав Главред:

Останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna. Вони - кращої якості, заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко.

Штам коронавірусу Дельта може стати кінцевою точкою коронавірусної інфекції, заявив професор Норіджської медичної школи Університету Східної Англії Пол Хантер. Британський вчений впевнений, що найгірша частина пандемії COVID-19 може бути вже позаду.

Лікар зі штату Луїзіана в США Джо Кантер назвав основні симптоми штаму коронавірусу Дельта. За його словами, ознаки індійського штаму COVID-19 можна легко сплутати із сезонною алергією. Зокрема, вакциновані від коронавірусу люди, які отримали позитивний результат на COVID-19, повідомляли про чхання як про симптом хвороби.

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