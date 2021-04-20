Чому люди повторно заражаються коронавірусом - відповідь вчених

Медики з США закінчили достатньо довгу дослідницьку програму, головна мета якої була - з'ясувати причину повторного зараження коронавірусом COVID-19.
Американські медики зі Школи імені Карла Айкана назвали причину повторного зараження коронавірусом - завдяки спостереженню за станом здоров'я близько 2,5 тисячі морських піхотинців США з травня по листопад минулого року. Результати дослідження вони опублікували в науковому журналі The Lancet Respiratory Medicine.
Перед надходженням в казарми всі військовослужбовці пройшли тест на антитіла до коронавірусної інфекції. 189 з них перехворіли COVID-19, 2247 — ще ні. Надалі вони проходили тест кожні два тижні, а в разі зараження описували симптоми хвороби.
Під час дослідження вірусного навантаження з'ясувалося, що у перехворілих вона була приблизно вдесятеро менше, ніж у тих, що заразилися вперше. При цьому навіть в цьому випадку перенесли COVID-19 повторно могли залишатися переносниками захворювання.
Для того, щоб зрозуміти причину повторного зараження, фахівцями був вивчений імунну відповідь військовослужбовців. За даними медиків, нейтралізуючі антитіла - ті, які блокують COVID-19 при його попаданні в організм — були у 6 з 19 повторно заразилися (32%), при цьому серед 54 хворіли в перший раз подібні антитіла знайшли у 45 (83%). Таким чином, дослідження показало, що причина повторного зараження може бути в більш слабкому імунітеті.
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