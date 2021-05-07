Чому у людей COVID-19 відбирає смак - вчені назвали причину

Модель молекули коронавірусу / Daniel Foster / flickr.com/

Американські вчені з'ясували, що розташовані на мові смакові рецептори містять ангіотензин-перетворюючий фермент 2 (ACE2), через який коронавірус проникає в клітини. Результати дослідження опубліковані на спеціальному порталі bioRxiv.

Як пояснили вчені, при інфікуванні смакові клітини також можуть бути вражені. Це пояснює факт, що хворі COVID-19 скаржаться на втрату смаку або зміну смакових відчуттів.

Фахівці Національного інституту США з проблем старіння під керівництвом Джозефін Іган порівняли відчуття людей з коронавірусом і стан їх смакових рецепторів під час хвороби і через півроку після одужання. У дослідженні наголошується, що відновлення смакових стовбурових клітин у пацієнтів, що відновлюються може зайняти кілька тижнів і довше.

Як вважають дослідники, отримана інформація про те, що COVID-19 проникає в організм через рецептори, може допомогти в розробці методів лікування людей, у яких після коронавірусу спостерігається тривала втрата смаку.

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