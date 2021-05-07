Чому у людей COVID-19 відбирає смак - вчені назвали причину

У дослідженні наголошується, що відновлення смакових стовбурових клітин у пацієнтів, що відновлюються після COVID-19, може зайняти строк від кількох тижнів
Американські вчені з'ясували, що розташовані на мові смакові рецептори містять ангіотензин-перетворюючий фермент 2 (ACE2), через який коронавірус проникає в клітини. Результати дослідження опубліковані на спеціальному порталі bioRxiv.
Як пояснили вчені, при інфікуванні смакові клітини також можуть бути вражені. Це пояснює факт, що хворі COVID-19 скаржаться на втрату смаку або зміну смакових відчуттів.
Фахівці Національного інституту США з проблем старіння під керівництвом Джозефін Іган порівняли відчуття людей з коронавірусом і стан їх смакових рецепторів під час хвороби і через півроку після одужання. У дослідженні наголошується, що відновлення смакових стовбурових клітин у пацієнтів, що відновлюються може зайняти кілька тижнів і довше.
Як вважають дослідники, отримана інформація про те, що COVID-19 проникає в організм через рецептори, може допомогти в розробці методів лікування людей, у яких після коронавірусу спостерігається тривала втрата смаку.
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Британський вірус-"мутант" - про що раніше повідомлялося:
- 14 грудня 2020 року британські вчені виявили новий, мутований варіант коронавірусу, з яким може бути пов'язано швидке поширення хвороби в південно-східній частині Англії. Попередній аналіз показав, що цей варіант поширюється швидше, ніж відомі досі штами.
- Мутований COVID-19 зв'язали з певним пацієнтом з Кента. Вважається, що це перший випадок появи в світі нового штаму коронавірусу.
- Вчені стверджують, що новий тип коронавірусу може бути на 70% більш заразний, але поки вони не знайшли підтверджень того, що він призводить до більшої смертності.
- Видання The Sun повідомило, що британський вірус-" мутант" орудував у Бразилії ще 8 місяців тому.