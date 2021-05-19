УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Популярні ліки знижують ефект вакцинації проти COVID-19 - вчені

19 травня 2021, 05:02

Аспірин та ібупрофен впливають на діяльність білка, що контролює експресію генів імунної відповіді.

Таблетка
ВООЗ рекомендує приймати жарознижуюче, якщо температура після щеплення підніметься вище 38 градусів / pixabay

Прийом анальгетиків і жарознижуючих препаратів (таких як парацетамол, аспірин, ібупрофен) після вакцинації від коронавірусу може негативно вплинути на формування антитіл.

Цю закономірність виявили фахівці медичної школи Університету Дьюка в США, пишуть Известия.

Учені вважають, що медикаменти пригнічують шляхи передачі певних сигналів клітинам. Наприклад, в ході лабораторного експерименту було виявлено, що аспірин та ібупрофен впливають на діяльність білка, що контролює експресію генів імунної відповіді. Інші нестероїдні протизапальні препарати погіршували активність Т-клітин, завдяки яким організм вчиться захищатися від вірусу. Також ці ліки можуть знижувати здатність клітин до розмноження і викликати їхню смерть.

Учасники дослідження приймали препарати для профілактики ще до виникнення температури. Зниження імунної відповіді реєструвалося лише після першого щеплення.

читайте такожАспірин проти Ібупрофен: лікар вказав на ключову різницю і побічні ефектиПри цьому повністю обнулити ефект вакцини знеболюючі та жарознижуючі препарати не можуть.

"Такого, щоби вакцина взагалі не спрацювала через анальгетики, не буває. Та й значного впливу очікувати не варто", - зазначив молекулярний біолог Роман Зіновкін.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує приймати жарознижуюче, лише якщо температура після щеплення підніметься вище 38 градусів. Збиток від запального процесу може бути більшим за шкоду від невеликого зниження кількості антитіл через прийом препарату.

Нагадаємо:

  • Для того, щоби зняти головний біль, біль у суглобах і спині або зубний біль, українці часто вживають різні знеболюючі препарати. Це може бути, наприклад, Ібупрофен або Ортофен.
  • Професор, кардіолог Катерина Амосова попередила, що застосування різних нестероїдних протизапальних знеболюючих препаратів, крім препарату Аспірин, пов'язане з підвищенням ризику інфаркту та інсульту і смерті від серцево-судинних захворювань. Особливо ці ризики стосуються людей старшого віку.
  • Також раніше було названо незвичайні побічні ефекти парацетамолу.

вчені вакцинація коронавірус ВООЗ Парацетамол аспірин ібупрофен коронавірус новини
Зараз ви переглядаєте новину «Популярні ліки знижують ефект вакцинації проти COVID-19 - вчені». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Зірка Папіка Даша Петрожицька здивувала зміною образу - яскраві фотоЗірка Папіка Даша Петрожицька здивувала зміною образу - яскраві фото "Сусідам пощастило": ведуча 1+1 топлес з подругами влаштували фотосесію на балконі"Сусідам пощастило": ведуча 1+1 топлес з подругами влаштували фотосесію на балконі "Буде слизько": синоптик налякала українців грозами і градом"Буде слизько": синоптик налякала українців грозами і градом Автозаправки в Україні оголосили Кабміну паливний бунтАвтозаправки в Україні оголосили Кабміну паливний бунт Що стоїть за наїздом Зеленського на КличкаЩо стоїть за наїздом Зеленського на Кличка

Останні новини

09:43
Твій день на 1+1 - назвали імена всіх 6 ведучих і секретної зірки
09:28
У кожній області з'явиться "спортивний магніт" для великих змагань – Тимошенко
09:15
Експерт пояснив, що є основою економіки України
09:05
Британці назвали сири, які небезпечні і корисні для здоров'я Відео
09:00
Аналітик сказав, чим мають супроводжуватися дискусії про деолігархізацію
Реклама
09:00
Українці ризикують загинути на чужій війні за інтереси Заходу – екс-міністр Суслов
08:35
Блінкін зробив заяву про терміни і місце зустрічі Байдена і Путіна Відео
08:25
Знамениті об'єкти України, Європи та США були побудовані з української сталі – Метінвест
08:20
Коронавірус в Україні 20 травня: понад 5 тисяч нових хворих і дві сотні жертв Відео
07:54
Гороскоп на 20 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий влив та любовна заборона Відео
07:45
Названо 10 продуктів, які не можна зберігати в холодильнику Відео
07:35
"Подарунок Путіну": стало відомо, хто потрапить під санкції через Північний потік-2 Відео
07:08
Чи зможе Україна прикритися від Росії "Залізним куполом" Погляд
06:59
"Ідеальна": Даша Астаф'єва топлес показала груди в чорно-білій фотосесії
06:53
Гороскоп на завтра 21 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: легкі гроші, любовна пруха, захист від Місяця Відео
06:50
На зустрічі з Лавровим Блінкен порушив питання України: про що йшлося Відео
06:30
Привітання на День банківського працівника та картинки з Днем банкіра Фото Відео
06:14
Експерт назвав ще гіршу небезпеку для України, ніж Північний потік-2 Відео
06:05
Як позбутися від дратівливих спливаючих вікон у нижньому правому куті екрана
05:31
В Україні підвищать пенсії: у кого зростуть виплати з 1 липня Відео
Реклама
05:10
Повне затемнення Місяця в травні 2021 року: загрози, і що не можна робити
04:33
Гордон оцінив сценарій втечі Медведчука і пояснив плани Путіна Відео
03:51
Експерт пояснив, чи приживеться накопичувальна пенсійна система в Україні Відео
03:02
"Пил доріг і вітру свист": добірка найкращих ігор про байкерів на ПК Відео
02:24
Учені заявили про створення першої вакцини від COVID-19 рослинного походження Відео
02:16
Португальська модель Victoria's Secret звабливо засвітила ідеальні форми
00:55
З Днем вишиванки 2021: картинки, гіф і привітання яскраві Відео
00:21
Дієтологи заявили про підступну небезпеку гречки Відео
00:19
Євробачення 2021 - коли і де дивитися онлайн другий півфінал
19 травня, середа
23:50
Байден розкрив несподівані подробиці розмови з Путіним Відео
23:08
Ще одна країна офіційно зобов'язалася підтримати вступ України до ЄС Відео
23:00
Повний місяць у травні 2021: коли Місяць округлиться, і як змінити своє життя Відео
22:59
Путінська Росія має намір видобувати український газ біля Криму Відео
22:30
Комітет схвалив важливе рішення щодо міністра інфраструктури Відео
22:03
Синоптики розповіли, коли в Україні різко зміниться погода Відео
21:46
ВООЗ оцінила можливість появи нових штамів COVID-19 Відео
21:46
Американські жінки назвали чотири техніки, якими вони користуються для посилення оргазму Відео
21:43
Прикмети і забобони: яке дерево категорично не можна садити біля будинку Відео
21:31
У моду на літо 2021 вриваються неймовірні солом'яні сумки Фото Відео
21:18
У Вінниці п'яний водій з розбитим обличчям повзав навколішки Відео
Реклама
21:06
Стало відомо, скільки нардепи витрачають на їжу щомісяця Відео
20:52
"Новий колумбайн": київській школі пригрозили бійнею Відео
20:50
Укрпошта звинуватила Кабмін у зриві домовленостей: банки потрапили під удар Відео
20:24
Василь Вірастюк відреагував на визнання його нардепом Відео
20:15
Арестович розкрив деталі домовленостей щодо Донбасу Відео
20:02
У Мережі шахраї нахабно "розводять" учасників ЗНО-2021
20:00
Павло Дуров назвав власників iPhone "цифровими рабами Apple"
19:35
Вчені зробили нове відкриття і з'ясували, як довго тримається імунітет до COVID-19 Відео
19:27
Дочка російської телезірки Дани Борисової в туалеті порізала вени
19:24
Конфлікт Кличка і Зеленського: чого чекати далі Погляд
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти