Популярні ліки знижують ефект вакцинації проти COVID-19 - вчені

ВООЗ рекомендує приймати жарознижуюче, якщо температура після щеплення підніметься вище 38 градусів / pixabay

Прийом анальгетиків і жарознижуючих препаратів (таких як парацетамол, аспірин, ібупрофен) після вакцинації від коронавірусу може негативно вплинути на формування антитіл.

Цю закономірність виявили фахівці медичної школи Університету Дьюка в США, пишуть Известия.

Учені вважають, що медикаменти пригнічують шляхи передачі певних сигналів клітинам. Наприклад, в ході лабораторного експерименту було виявлено, що аспірин та ібупрофен впливають на діяльність білка, що контролює експресію генів імунної відповіді. Інші нестероїдні протизапальні препарати погіршували активність Т-клітин, завдяки яким організм вчиться захищатися від вірусу. Також ці ліки можуть знижувати здатність клітин до розмноження і викликати їхню смерть.

Учасники дослідження приймали препарати для профілактики ще до виникнення температури. Зниження імунної відповіді реєструвалося лише після першого щеплення.

читайте такожАспірин проти Ібупрофен: лікар вказав на ключову різницю і побічні ефектиПри цьому повністю обнулити ефект вакцини знеболюючі та жарознижуючі препарати не можуть.

"Такого, щоби вакцина взагалі не спрацювала через анальгетики, не буває. Та й значного впливу очікувати не варто", - зазначив молекулярний біолог Роман Зіновкін.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує приймати жарознижуюче, лише якщо температура після щеплення підніметься вище 38 градусів. Збиток від запального процесу може бути більшим за шкоду від невеликого зниження кількості антитіл через прийом препарату.

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