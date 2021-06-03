Після коронавірусу людству загрожує небезпечна хвороба - вчені

Після коронавірусу людству загрожує "жиропандемія" / Фото Reuters

За час пандемії коронавірусу багато людей стали більше їсти і менше часу приділяти фізичній активності.

Як йдеться в нещодавньому дослідженні технічного університету Мюнхена, це може призвести до спалаху ожиріння планетарних масштабів.

Автори стверджують, що з початку поширення інфекції у вазі додали не менше двох з п'яти людей. Хоча трохи більше половини населення навіть змогло знизити кілька кілограмів.

У квітні 2021 року дослідники проаналізували дані 1001 осіб від 18 до 70 років і з'ясували, що за час коронавірусу вага 40% з них збільшилася. Найбільше це спостерігалося серед піддослідних у віці 30-44 років (48%) і серед тих, хто раніше страждав від проблем з вагою (53%).

Також виявилося, що високий індекс маси тіла підвищував шанси набрати у вазі ще більше – якщо в середньому опитані погладшали на 5,6 кг, то серед респондентів з високим ІМТ цей показник виявився 7,2 кг.

Крім того, стало відомо, що під час пандемії 33% стали більше витрачати часу на прийоми їжі, а 28% визнали, що стали частіше їсти "від нудьги". Причому вживають вони далеко не здорові продукти, а солодощі, фастфуд або цукровмісні напої. Однією з причин такої поведінки може бути стрес через пандемію.

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Більшість учасників опитування (52%) відзначили, що стали менше рухатися. А серед людей з високим ІМТ цей показник досяг 60%.

На цьому тлі вчені рекомендують виконувати два правила: дотримуватися дієти з низьким вмістом жирів і регулярно приділяти час фізичним тренуванням.

Як раніше повідомляв Главред, імунітет, який був придбаний після перенесення коронавірусу, може ефективно захищати від вірусу майже протягом року, повідомили вчені, які проаналізували дані 15 тисяч пацієнтів з північного регіону Італії.

Також днями видання The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки повідомляло, що троє вчених Уханьского Інституту вірусології в Китаї лікувалися в медустанові ймовірно від коронавірусної інфекції в листопаді 2019 року, тобто за місяць до початку пандемії COVID-19. Ці дані можуть свідчити на користь гіпотези про витоку SARS-CoV-2 з китайської лабораторії.