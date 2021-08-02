Чи піде за планом навчальний рік в Україні під атакою нових штамів COVID-19 - прогноз Комаровського

Євген Комаровський / УНІАН

В умовах того, що в Україну поступово проникають нові штами коронавірусу COVID-19, відомий лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський спрогнозував, чого чекати в плані захисту від них в українських школах.

"Є така американська організація CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань) — один з найавторитетніших органів з прийняття стратегічних рішень з охорони здоров'я. Як правило, позиція CDC навіть більш авторитетна з багатьох позицій, ніж думка ВООЗ. І якщо CDC приймає якесь рішення, то рано чи пізно цьому рішенню слідують всі інші країни світу C констатує, що віртуальне навчання (онлайн-навчання) завдало настільки серйозної шкоди учням і їх батькам, що треба зробити все для того, щоб діти повернулися в школу", - сказав він.

Крім того, Комаровський дав кілька рекомендацій з приводу того, як в школах найпростіше буде впоратися з осінньою атакою штамів СOVID-19:

Вчителі, ви повинні бути вакциновані. Ви своїм прикладом повинні показувати дітям, що треба всім прагнути до вакцинації.

Всі заняття, які можна проводити на свіжому повітрі, повинні там проводитися. Тому нам треба пропустити осінні канікули, і давайте вже взимку, коли будуть хуртовини, посидимо вже тоді вдома.

У класі повинні бути термометр і гігрометр, і вологість повітря повинна бути від 40 до 60%. А температура не вище 22-х, а краще - 18-20. І як тільки дзвенить дзвінок на зміну, тут же треба швиденько з класу вийти, всі вікна відкрити.

Спонсори і батьки повинні подумати над тим, щоб в кожному класі висів прилад — датчик вуглекислого газу. Це зменшить захворюваність.

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Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.

Як пізніше говорив Комаровський, ніяких специфічних засобів захисту дітей від нового штаму COVID-19 "Дельта" немає.

Діти, як і дорослі, потребують провітрювання приміщень і якщо є найменші сумніви в якості вентиляції в приміщеннях, куди ви збираєтеся йти з дитиною, краще туди не ходити, підсумував педіатр.