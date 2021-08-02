Чи піде за планом навчальний рік в Україні під атакою нових штамів COVID-19 - прогноз Комаровського

Крім того, Євген Комаровський дав кілька рекомендацій з приводу того, як в школах найпростіше буде впоратися з осінньою атакою штамів СOVID-19.
В умовах того, що в Україну поступово проникають нові штами коронавірусу COVID-19, відомий лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський спрогнозував, чого чекати в плані захисту від них в українських школах.
"Є така американська організація CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань) — один з найавторитетніших органів з прийняття стратегічних рішень з охорони здоров'я. Як правило, позиція CDC навіть більш авторитетна з багатьох позицій, ніж думка ВООЗ. І якщо CDC приймає якесь рішення, то рано чи пізно цьому рішенню слідують всі інші країни світу C констатує, що віртуальне навчання (онлайн-навчання) завдало настільки серйозної шкоди учням і їх батькам, що треба зробити все для того, щоб діти повернулися в школу", - сказав він.
Крім того, Комаровський дав кілька рекомендацій з приводу того, як в школах найпростіше буде впоратися з осінньою атакою штамів СOVID-19:
- Вчителі, ви повинні бути вакциновані. Ви своїм прикладом повинні показувати дітям, що треба всім прагнути до вакцинації.
- Всі заняття, які можна проводити на свіжому повітрі, повинні там проводитися. Тому нам треба пропустити осінні канікули, і давайте вже взимку, коли будуть хуртовини, посидимо вже тоді вдома.
- У класі повинні бути термометр і гігрометр, і вологість повітря повинна бути від 40 до 60%. А температура не вище 22-х, а краще - 18-20. І як тільки дзвенить дзвінок на зміну, тут же треба швиденько з класу вийти, всі вікна відкрити.
- Спонсори і батьки повинні подумати над тим, щоб в кожному класі висів прилад — датчик вуглекислого газу. Це зменшить захворюваність.
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Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.
Як пізніше говорив Комаровський, ніяких специфічних засобів захисту дітей від нового штаму COVID-19 "Дельта" немає.
Діти, як і дорослі, потребують провітрювання приміщень і якщо є найменші сумніви в якості вентиляції в приміщеннях, куди ви збираєтеся йти з дитиною, краще туди не ходити, підсумував педіатр.