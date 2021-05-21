Додадуть бадьорості: названо кращі замінники кави

Що корисно пити на сніданок замість кави - дієтолог / УНІАН

Кава вважається найпопулярнішим напоєм в світі. Багато людей починають свій ранок саме з філіжанки ароматної кави, однак попри те, що цей напій має низку корисних властивостей, водночас він може викликати проблеми з травленням або нервове перезбудження.

Експерти розповіли, що корисно пити на сніданок замість кави, передає Well and Good.

Каву можна замінити на японський чай матча або будь-який інший зелений чай. На відміну від традиційного ранкового напою, чай не викликає нервозності та безсоння, оскільки містить теанін, що нейтралізує негативні ефекти кофеїну.

Замінником кави може стати білий чай, оскільки він містить антиоксиданти і поліфеноли, що допомагають боротися із запальними процесами і уповільнюють старіння.

"Білий чай, як і зелений, покращує роботу серця і знижує рівень холестерину", – розповіла дієтолог Лорен Мінчен.

Також кава, за словами Мінчен, добре замінює червоний чай ройбуш. Він виводить з організму щавлеву кислоту, що осідає в нирках і здатнавикликати сечокам'яну хворобу.

У свою чергу, нутриціолог Кері Ганс порекомендувала замінити звичайну каву на грибну - чагачино. Такий напій допоможе побороти тягу до кави, він готується з лікувальних грибів і за смаком мало відрізняється від справжньої кави, при цьому містить мінімум кофеїну. Крім того, адаптогени, що містяться в грибній каві, допоможуть захистити організм від стресу.

Довідка. Грибна кава або чагачино — це той же класичний напій, але з додаванням грибів, розтертих в порошок. Його унікальність полягає в тому, що лікарські гриби містять цілий набір корисних речовин. У такому напої кофеїну вдвічі менше, ніж в стандартній каві, і приблизно стільки ж, скільки в в зеленому чаї. Чагачино додає енергії, але при цьому має менше побічних ефектів.

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Як повідомляв Главред, раніше дієтологи розповіли, кому категорично не можна пити каву.

Крім того, стало відомо, чи дійсно допомагає кава проти похмілля.