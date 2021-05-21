УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Додадуть бадьорості: названо кращі замінники кави

21 травня 2021, 03:50

Кава має корисні властивості, але може викликати і проблеми, тому краще вживати інші напої. Експерт розповіла, що корисно пити замість кави.

Кава, дівчина
Що корисно пити на сніданок замість кави - дієтолог / УНІАН

Кава вважається найпопулярнішим напоєм в світі. Багато людей починають свій ранок саме з філіжанки ароматної кави, однак попри те, що цей напій має низку корисних властивостей, водночас він може викликати проблеми з травленням або нервове перезбудження.

Експерти розповіли, що корисно пити на сніданок замість кави, передає Well and Good.

Каву можна замінити на японський чай матча або будь-який інший зелений чай. На відміну від традиційного ранкового напою, чай не викликає нервозності та безсоння, оскільки містить теанін, що нейтралізує негативні ефекти кофеїну.

Замінником кави може стати білий чай, оскільки він містить антиоксиданти і поліфеноли, що допомагають боротися із запальними процесами і уповільнюють старіння.

"Білий чай, як і зелений, покращує роботу серця і знижує рівень холестерину", – розповіла дієтолог Лорен Мінчен.

Також кава, за словами Мінчен, добре замінює червоний чай ройбуш. Він виводить з організму щавлеву кислоту, що осідає в нирках і здатнавикликати сечокам'яну хворобу.

У свою чергу, нутриціолог Кері Ганс порекомендувала замінити звичайну каву на грибну - чагачино. Такий напій допоможе побороти тягу до кави, він готується з лікувальних грибів і за смаком мало відрізняється від справжньої кави, при цьому містить мінімум кофеїну. Крім того, адаптогени, що містяться в грибній каві, допоможуть захистити організм від стресу.

Довідка. Грибна кава або чагачино — це той же класичний напій, але з додаванням грибів, розтертих в порошок. Його унікальність полягає в тому, що лікарські гриби містять цілий набір корисних речовин. У такому напої кофеїну вдвічі менше, ніж в стандартній каві, і приблизно стільки ж, скільки в в зеленому чаї. Чагачино додає енергії, але при цьому має менше побічних ефектів.

читайте такожКава і побічні ефекти: сім ознак того, що час відмовитися від неї

Як повідомляв Главред, раніше дієтологи розповіли, кому категорично не можна пити каву.

Крім того, стало відомо, чи дійсно допомагає кава проти похмілля.

здоров'я кава
Зараз ви переглядаєте новину «Додадуть бадьорості: названо кращі замінники кави». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Надя Дорофєєва показала апетитні сідниці в крихітному бікініНадя Дорофєєва показала апетитні сідниці в крихітному бікіні "Гаряче": Надя Дорофєєва показала трусики на провокаційному фото"Гаряче": Надя Дорофєєва показала трусики на провокаційному фото Діабет 2 типу: названо невідомий фактор ризику, пов'язаний зі сномДіабет 2 типу: названо невідомий фактор ризику, пов'язаний зі сном У Білорусі розбився "дефіцитний" військовий літак: подробиці трагедії та імена жертвУ Білорусі розбився "дефіцитний" військовий літак: подробиці трагедії та імена жертв Поводився наче школяр: експерт роз'яснив жести Зеленського на прес-конференціїПоводився наче школяр: експерт роз'яснив жести Зеленського на прес-конференції

Останні новини

17:54
Гороскоп на завтра 22 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: хто зустріне свою людину
17:25
Лідер ХАМАС схоплений на території Палестини Відео
17:24
Справа Медведчука: апеляційний суд вирішив долю нардепа Відео
17:21
Під Одесою жінка-логопед і її чоловік-педофіл розбещували дітей Відео
17:11
Крутіше за Роналду: півзахисник збірної України став гравцем місяця в Італії Відео
Реклама
17:09
Колишній слави Камінської зізнався, чи буде давати гроші дітям, чи ні
17:05
Розпродаж в Steam: Cyberpunk 2077, "Відьмак 3" і багато іншого Відео
16:53
Зірка Слуги народу публічно показала трусики у спокусливій позі
16:50
Трагедія під Таганрогом: загинули 10 робітників, названо причину Відео
16:44
Харків'янка, яка образила українців, відповіла хейтерам, але знову осоромилася Відео
16:28
Суд у Канаді назвав терактом аварію літака МАУ: у Ірані зробили заяву у відповідь Відео
16:18
Михайло Поплавський: "Тримаймо разом українську хвилю!" актуально
16:07
Випущений перший у світі геймерський браузер для смартфонів: навіщо він потрібен Відео
15:58
Жорстоке "виховання" кулаками: в Одесі патрульний зламав ніс підлітку
15:30
Названо Топ-10 найпопулярніших смартфонів у 2021-му році
15:24
Стало відомо про плани України щодо відмови від електрики з Росії та Білорусі Відео
15:23
"Не варто виїденого обличчя": Кива, який вирішив блиснути інтелектом, сів у калюжу Відео
15:22
Екологи та кияни написали екологічну стратегію для столиці
15:18
Каменських розкрила подробиці зйомок еротичних танців у кліпі Червоне вино Відео
14:56
В ОП пообіцяли допомогти регіонам підготуватися до зими в нових ринкових умовах по газу
Реклама
14:54
Викрадення судді Чауса: Кулеба пояснив протистояння Києва і Москви в Молдові Відео
14:39
Ремастер культової Samorost став безплатним на всіх платформах Відео
14:30
Дмитро Комаров здивував незвичайним відкриттям в українській природі в новому тревел-шоу
14:15
Як не залишитися без грошей і удачі в свято Іоанна Богослова: прикмети і заборони
14:10
Росія готова дружити із Заходом, але за однієї умови - Лавров Відео
14:06
Тіна Кароль розповіла про свої інтригуючі плани на дітей
13:56
Кінець "епохи Медведчука": кум Путіна відповів на гучну заяву Зеленського Відео
13:45
Збиття Іл-76 у Луганську: у Верховному суді виправдали генерала Назарова Відео
13:30
Вогняна ДТП на Харківщині: авто розірвало навпіл, є постраждалі Відео
13:30
OPPO готує Reno6 з плоскими гранями в стилі останніх Айфонів Відео
13:14
Леді Гага завагітніла після зґвалтування на роботі
12:49
Українцям пообіцяли тепло до +26°, але попередили про зливи з грозами Відео
12:34
Постапокаліптичний шутер Pioner в дусі "Сталкера" отримав дебютний трейлер Відео
12:22
З'явилася дата виходу нового сезону Одруження наосліп 2021
12:21
Рада офіційно закликала США завдати удару по СП-2 і зробила попередження Вашингтону Відео
11:50
Євробачення 2021 - список усіх фіналістів і порядок виступу Відео
11:46
Укравтодор домовився про "велике будівництво" автобану з Львівщини до Закарпаття
11:34
ЗМІ дізналися, яку умову поставив Блінкен Україні під час свого візиту Відео
11:32
У Харкові "експерт з історії" назвала українців "бидлом" через марш у День вишиванки Відео
11:32
У Лаврова направили ноту протесту МЗС України та висунули звинувачення Відео
Реклама
11:13
"Велике будівництво" стало лідером за кількістю позитивних оцінок – опитування
11:03
Негода в Україні: удар блискавки ледь не вбив двох жінок і мало не спалив будинок Відео
10:43
Невизнання анексії РФ: у Криму влаштували істерику після жорсткого рішення США Відео
10:30
Дмитро Комаров покаже унікальне плем'я нащадків воїнів Олександра Македонського
10:18
У МЗС оцінили шанси на угоду Байдена і Путіна щодо України Відео
10:04
У перший день на посаді голови МОЗ Ляшко дав амбітну обіцянку Відео
10:02
"Агро Газ Трейдинг" заявила про фабрикацію справи проти неї та тиск на директора
09:39
Експосол США оцінив потенціал зустрічі Зеленського і Путіна Відео
09:38
У Зеленського розкрили деталі плану України щодо Донбасу і назвали вимогу Росії
09:20
Гордон і Милованов зчепилися в прямому ефірі після слів про "дебіла" Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти