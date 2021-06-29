Проявляється лише у вакцинованих: названо новий симптом коронавірусу

Дослідники рекомендують при появі будь-яких симптомів коронавірусу залишатися вдома і пройти тест на COVID-19, навіть якщо людина вакцинована.
Навіть після вакцинації від коронавірусу залишається ризик зараження COVID-19, хоча вакцини і забезпечують істотний захист від хвороби. Основним симптомом коронавірусу у щеплених людей є часте чхання.
Як свідчать дані вчених, опубліковані в додатку для епідеміологічних досліджень коронавірусу ZOE COVID Symptom Study, чхання зазвичай не є симптомом COVID-19 і, найімовірніше, є ознакою звичайної застуди або алергії, однак може бути симптомом коронавірусу в людей, які були вакциновані, пише Express.
"Попри те, що багато людей з COVID-19 можуть чхати, це не остаточний симптом, тому що чхання дуже поширене, особливо в теплі місяці, коли люди можуть страждати від сінної лихоманки", – заявили учені.
Основні симптоми коронавірусу:
- висока температура (лихоманка);
- озноб або тремтіння;
- постійний кашель;
- втрата або зміна запаху (аносмія);
- втрата або зміна смаку (дисгевзія);
- головний біль;
- утомлюваність;
- хворе горло;
- раптова сплутаність свідомості( делірій), особливо у літніх людей;
- шкірний висип;
- червоні та хворобливі пальці рук або ніг;
- плутане дихання;
- біль у грудях, м'язовий біль;
- хрипкий голос;
- пронос, пропуск прийомів їжі, біль в області живота;
- нежить.
Дослідники рекомендують при появі будь-яких симптомів коронавірусу залишатися вдома та пройти тест на COVID-19, навіть якщо людина вакцинована.
Як повідомляв Главред, антитіла до коронавірусу можуть зберігатися в організмі людини аж до 13 місяців після того, як людина перехворіла на COVID-19. Про це свідчать результати дослідження, проведеного співробітниками Страсбурзького університетського госпіталю. Вчені зазначають, що антитіла значно знижують імовірність повторного зараження коронавірусом упродовж цього періоду.
Тим часом імунолог Янко Ніколіч-Жугич, який працює в США, повідомив, що повторне зараження коронавірусом COVID-19 можливо у людини, в імунній системі якої є невиявлені генетичні дефекти.