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Проявляється лише у вакцинованих: названо новий симптом коронавірусу

29 червня 2021, 07:27

Дослідники рекомендують при появі будь-яких симптомів коронавірусу залишатися вдома і пройти тест на COVID-19, навіть якщо людина вакцинована.

градусник, хвороба
Вакцинація захищає від COVID-19, однак ризик зараження все одно залишається / УНІАН

Навіть після вакцинації від коронавірусу залишається ризик зараження COVID-19, хоча вакцини і забезпечують істотний захист від хвороби. Основним симптомом коронавірусу у щеплених людей є часте чхання.

Як свідчать дані вчених, опубліковані в додатку для епідеміологічних досліджень коронавірусу ZOE COVID Symptom Study, чхання зазвичай не є симптомом COVID-19 і, найімовірніше, є ознакою звичайної застуди або алергії, однак може бути симптомом коронавірусу в людей, які були вакциновані, пише Express.

"Попри те, що багато людей з COVID-19 можуть чхати, це не остаточний симптом, тому що чхання дуже поширене, особливо в теплі місяці, коли люди можуть страждати від сінної лихоманки", – заявили учені.

Основні симптоми коронавірусу:

  • висока температура (лихоманка);
  • озноб або тремтіння;
  • постійний кашель;
  • втрата або зміна запаху (аносмія);
  • втрата або зміна смаку (дисгевзія);
  • головний біль;
  • утомлюваність;
  • хворе горло;
  • раптова сплутаність свідомості( делірій), особливо у літніх людей;
  • шкірний висип;
  • червоні та хворобливі пальці рук або ніг;
  • плутане дихання;
  • біль у грудях, м'язовий біль;
  • хрипкий голос;
  • пронос, пропуск прийомів їжі, біль в області живота;
  • нежить.

Дослідники рекомендують при появі будь-яких симптомів коронавірусу залишатися вдома та пройти тест на COVID-19, навіть якщо людина вакцинована.

Як повідомляв Главред, антитіла до коронавірусу можуть зберігатися в організмі людини аж до 13 місяців після того, як людина перехворіла на COVID-19. Про це свідчать результати дослідження, проведеного співробітниками Страсбурзького університетського госпіталю. Вчені зазначають, що антитіла значно знижують імовірність повторного зараження коронавірусом упродовж цього періоду.

Тим часом імунолог Янко Ніколіч-Жугич, який працює в США, повідомив, що повторне зараження коронавірусом COVID-19 можливо у людини, в імунній системі якої є невиявлені генетичні дефекти.

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