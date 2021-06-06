Рак шкіри: названі небезпечні симптоми на ранній стадії

Названо симптоми раку шкіри / Євроонко

Рак шкіри - дуже небезпечна хвороба, яка на ранніх стадіях протікає майже без симптомів. У деяких випадках недуга може проявлятися, проте її ознаки часто можна сплутати з іншими менш значними проявами, передає newsyou.info.

Іноді рак може проявлятися на шкірі у вигляді маленьких шишок червоного кольору, які більше схожі на укуси комах, розповів британський онколог Росс Перрі. За його словами, ще однією явною ознакою онкології вважається безпричинна поява шрамів і різних висипок.

"Хворий може вирішити, що його покусали комахи, але в такому випадку сліди на шкірі пройдуть протягом пари тижнів і з кожним днем будуть поступово зменшуватися", - пояснив лікар.

Раніше Главред писав про те, що для того, щоб впоратися з онкологічним захворюванням, дуже важливо виявити проблему на ранній стадії. Онколог Ігор Хатьков назвав тривожні сигнали, які вимагають якнайшвидшого звернення до лікаря.

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