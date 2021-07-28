Сезон кавунів стартував: безпеку ягід у Києві перевірили в лабораторії

На м'якоті розрізаного кавуна не повинно бути білих прожилок / Фото pixabay.com

У Києві на прилавках ринків і супермаркетів з'явилися свіжі кавуни. Ягоди є на будь-який смак і гаманець. Зокрема, придбати можна як українські кавуни родом з Херсона, так і імпортні. Ціна коливається від 15 до 30 гривень за кілограм на ринках в залежності від району, і від 14 до 42 гривень – в супермаркетах.

Продавці запевняють, що ягоди цілком безпечні, але показати на підтвердження документи в більшості своїй не можуть. Журналістка ТСН віднесла кавуни на перевірку в лабораторію.

Виявилося, що всі придбані в Києві кавуни є безпечними. При нормі 60 мг на кілограм в кавуні, придбаному на ринку, вміст "хімії" становив всього 4,2 мг, в ягоді з супермаркету — 2,9 мг. Найвищий показник був в кавуні зі стихійного ринку — 10, 6 міліграмів нітратів на кілограм.

Як перевірити кавун на нітрати - народний метод

Перевірити кавун на нітрати можна в домашніх умовах. Для цього в склянку з водою потрібно помістити м'якоть кавуна або вичавлений сік. В обох випадках вода повинна злегка помутніти і придбати рожевий відтінок. Якщо ж колір буде занадто яскравим - це може свідчити про вміст у ньому "хімії".

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Як вибрати смачний кавун

Продавці радять шукати ягоду з рівномірними смугами і жовтою плямою на боці. А ось постукуванню для перевірки стиглості не завжди можна довіряти - можна потрапити на дзвінкий, але зелений кавун.

Крім зовнішнього вигляду, варто перевіряти і м'якоть розрізаного кавуна - на ній не повинно бути білих прожилок, а всі зернятка мають бути великими і коричневими.

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Як повідомляв Главред, дієтолог Олена Кален розповіла, що найкращий сезон для покупки баштанних культур — це серпень. А якщо купити кавун або диню, наприклад, в липні, то можна замість користі отримати проблеми зі здоров'ям.