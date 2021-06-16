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Лущення шкіри після опіку: що ніколи не можна робити

16 червня 2021, 11:59

Незалежно від того, чи працюєте ви з дому в приміщенні або проводите час з друзями в парку, вам потрібно захистити свою шкіру.

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Іноді недостатньо просто сидіти в тіні з кремом для засмаги / Pixabay

Не існує безпечного або здорового способу отримати засмагу, навіть якщо люди називають засмагу "здоровим сяйвом".

Засмага трапляється не тільки за кордоном, Сонце зазвичай досить сильне, щоб викликати сонячний опік з середини травня до вересня в Україні, в залежності від того, наскільки сильні промені і наскільки чутлива ваша шкіра до сонця.

Якщо ви отримали опік випадково, ваша шкіра могла почати лущитися і облазити. Express.co.uk розповість, як позбутися від лущення шкіри від сонячних опіків і про те, що вам ніколи не слід робити.

До дев'яти з десяти випадків раку шкіри, викликаного меланомою, можна було запобігти, якщо безпечно насолоджуватися сонцем.

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Незалежно від того, чи працюєте ви з дому в приміщенні або проводите час з друзями в парку, вам потрібно захистити свою шкіру.

Cancer Research UK підкреслює важливість проведення часу в тіні, носіння вільного одягу, капелюхи з широкими полями і сонцезахисних окулярів із захистом від ультрафіолету, а також нанесення сонцезахисного крему на ділянки шкіри, які не можна прикрити одягом.

Люди з від природи темною або коричневою шкірою обпалюються менш легко, але якщо у вас світла шкіра або навіть більш темна шкіра, але все одно обгоріли, ви піддаєте себе більш високому ризику розвитку раку шкіри.

Іноді недостатньо просто сидіти в тіні з кремом для засмаги на відкритих ділянках, особливо якщо у вас світла шкіра, волосся і очі, багато веснянок або родимок, сонячні опіки або рак шкіри в сімейному анамнезі.

Щоб обгоріти на сонці, вам не потрібно очищати шкіру - як тільки ваша шкіра стане трохи червоною, рожевою, сверблячою або болючою, ви обпалитеся.

Чому лущиться шкіра при опіку?

Сонячний опік виникає, коли захисні сили вашого тіла пригнічуються занадто великою кількістю ультрафіолету - це токсична реакція.

Опіки першого ступеня вражають зовнішній шар шкіри і заживають протягом декількох днів, але опіки другого ступеня більш серйозні.

Ці серйозні сонячні опіки можуть викликати набряк, утворення пухирів і є ознакою того, що більш глибокий шар шкіри і нервові закінчення пошкоджені і загоєння займе більше часу.

Пілінг може статися незалежно від того, наскільки серйозний опік, тому що ваше тіло намагається позбутися від пошкоджених клітин.

Згідно з інформацією доктора Наталі Курціо в блозі SkinCancer.org, перше, що вам потрібно зробити, це вилікувати шкіру.

Вона сказала: "щоб полегшити біль, ви можете прийняти холодний душ або ванну, а також прийняти ібупрофен або аспірин.

"Крім того, найкраще зволожити область за допомогою засобу на основі алое-вера або сої.

Зволоження заспокоює шкіру, обгорілу на сонці, але будьте обережні, уникайте кремів на нафтовій або іншій масляній основі. Вони можуть затримувати тепло і посилювати сонячний опік.

"Крім того, не забувайте пити більше води, щоб запобігти зневодненню".

Як позбутися від лущення шкіри від сонячних опіків

Як тільки ваша шкіра почне лущитися, доктор Курчо рекомендує продовжувати зволожувати, захищати і покривати шкіру, щоб допомогти їй швидше гоїтися.

Єдине, що вам ніколи не слід робити, коли справа доходить до лущення або обгорілої шкіри, - це відлущувати або здирати її.

Доктор Курсіо написав у блозі: "Не здирайте лущиться шкіру і уникайте активного відлущування. Замість цього дозвольте їй самостійно відокремитися від вашого тіла.

"Пілінг зазвичай припиняється, коли опік зажив - близько семи днів для опіків легкого та середнього ступеня тяжкості".

Отшелушивающий опік заживає, тому продовжуйте користуватися сонцезахисним кремом з SPF 30 або вище, захищайте шкіру від сонячних променів, наскільки це можливо, і уникайте повторних опіків.

здоров'я
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