Штам Дельта може викликати більш важке захворювання: вчені зробили заяву

Названо небезпеку штаму Дельта / Фото Reuters

Індійський штам коронавірусу Дельта може викликати більш важке захворювання в порівнянні з іншими варіантами COVID-19. Таке припущення зробив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

При цьому він назвав Дельта найбільшою загрозою. Очікується, що незабаром саме цей вид вірусу буде переважати в США і решті світу, передає телеканал NBC.

Даний вид вірусу легше передається від людини до людини і знижує ефективність вакцин.

За даними досліджень, індійський штам коронавірусу є найбільш заразним з усіх відомих на сьогоднішній день варіантів COVID-19, включаючи Альфа з високим ступенем передачі, який був вперше виявлений у Великобританії.

Основні симптоми зараження в даний час - головний біль, біль в горлі, нежить і лихоманка - аналогічні застуди.

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Деякі американські медики також відзначають задишку, кашель та інші проблеми з легенями.

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Коронавірус "Дельта" в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

23 червня відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. На ньому обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.

За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 рази заразніше, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великобританії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.