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Чого очікувати українцям від коронавірусу цього літа: вчені дали прогноз

30 травня 2021, 22:40
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З'явився прогноз, скільки людей заразиться COVID-19 на початку літа.

коронавірус
Коронавірус влітку в Україні / Reuters

Вчені Національної академії наук України дали прогноз, яка ситуація буде з коронавірусом в Україні цього літа.

За останній місяць кількість нових хворих COVID-19 за добу продовжує знижуватися, і вчені дають оптимістичний прогноз - так буде продовжуватися і далі.

Так, зниження зростання захворюваності вчені прогнозують на перший тиждень червня.

Вчені відзначили, що станом на кінець травня (прогноз був опублікований 25-го числа) середня кількість нових зафіксованих випадків в день зменшилася до 3 767. Рівень смертності також значно знизився.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнює 3442 протягом тижня 26 травня - 1 червня 2021 року і 2914 - протягом тижня 2-8 червня 2021 року", - спрогнозували в НАН.

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Також дослідники порівняли загальні показники летальності в минулому році і в нинішньому. Так, у березні 2021 в Україні людей померло більше на 16,6 тисяч, ніж за такий же період у березні 2020-го.

"За демографічними даними Державної служби статистики України, в березні 2021 року померло на 12,9 тис. (24,7%) осіб більше, ніж в середньому в 2015-2019 роках, і на 16,6 тис. більше, ніж у 2020 році. При цьому летальних випадків при COVID-19 було 7,7 тис.", - йдеться в повідомленні.

Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

  • Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в Україну йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
  • Влітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності на коронавірус аж до осіннього періоду. При цьому ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог.
  • Відомий український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська попередила про всесвітню катастрофу через нову атаку коронавірусу. За її словами, існує ще одна група коронавірусів, які досі не циркулюють.
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