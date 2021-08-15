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Стали відомі ранні симптоми найагресивнішого раку

15 серпня 2021, 21:44

Експерти стверджують, що пухлина підшлункової залози може рости роками.

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На рак підшлункової можуть вказувати незвичайні симптоми / pixabay.com

З кожним роком онкологія, незважаючи на прорив в медицині, набирає обертів і вражає здоров'я все більшої кількості людей. Найефективнішим методом боротьби з цією страшною хворобою експерти називають її профілактику або, хоча б, ранню діагностику. Саме тому кожне нове дослідження вчених акцентується на тому, щоб дізнатися несподівані симптоми раку.

Як відомо, одним найстрашніших онкологічних захворювань є рак підшлункової залози. Його ще називають агресивним раком. Американські вчені з Колумбійського університету визначили його нові ознаки. Результати дослідження опубліковані на сайті ColumbiaSurgery.

Відзначається, що жовтизна шкіри і білків очей - ознаки одного з найбільш агресивних видів пухлин - раку підшлункової залози, за якими можна діагностувати захворювання на ранній стадії.

Експерти стверджують, що пухлина підшлункової залози може рости роками. І при цьому сам хворий не запідозрить про неї через особливе розташування.

У зв'язку з чим важливо звертати увагу на найменші порушення в роботі шлунково-кишкового тракту:

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  • біль у животі,
  • нудота,
  • діарея.

Також говорити про наявність пухлини може гострий біль в області попереку, який триватиме протягом декількох тижнів.

Ще однією ознакою агресивного раку є раптовий діабет. Як підсумували вчені, при даному онкологічному захворюванні може спостерігатися нудота і блювота після прийому їжі, порушення проходження їжі, поява відчуття клубка в нижньому відділі стравоходу і зміна смаку.

Дивіться відео: Як пандемія коронавірусу вплинула на діагностику онкології в Україні

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що поєднання силових і аеробних вправ дає найкращий результат і знижує загальні ризики і смертність від раку на 28%. При цьому, якщо займатися тільки силовими видами спорту, то ризик розвитку онкологічних захворювань знижується на 14%. Зокрема, мова йде про вправи з присіданнями, веслуванням, дошками і силовими тренуваннями.

вчені Рак онкологія
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