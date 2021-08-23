Коштує всього 17 гривень: названо найкориснішу ранкову кашу

Вранці кожен з нас любить щільно поснідати, щоб весь день відчувати себе добре. Як кажуть медики, є каша, яка дасть вам заряд енергії на цілий день, забезпечить важливими мінералами і мікроелементами, а ще вона дуже смачна.

Як пише Food Data Central, такою кашею є пшоняна крупа.

Пшоно - відмінне джерело корисних вуглеводів і клітковини. Також крупа багата необхідними вітамінами і мінералами.

Як кажуть фахівці, пшоняна каша корисна для серця. Одне з досліджень довело зв'язок між вживанням цільнозернових продуктів і запобіганням ризику серцево-судинних захворювань.

Пшоно корисне завдяки високому вмісту магнію. Мінерал допоможе в зниженні артеріального тиску, зменшить ризик інфаркту та інсульту, особливо - в разі атеросклерозу.

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За рахунок багатства клітковиною пшоняна каша допоможе в боротьбі з "поганим" холестерином, виводячи його з організму.

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Корисно пшоно і для кишечника. Вживання каші з цього злаку допоможе знизити газоутворення, усунути здуття живота і спазми.

Кашу можна вживати людям з діабетом. Крупа має низький глікемічний індекс, що позитивно впливає на страждають на цю недугу.

Пшоняна каша - ціна в Україні

У липні 2021 року пшоно коштувало 17 гривень за кілограм - і це одна з найдешевших круп, йдеться у звіті Держстату.

Одними з дорогих каш в Україні є:

Гречка - 42 грн

Рис - 27 грн

Пшоно - 17 грн

Манка - 17 грн

Ячка - 15 грн

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