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Тренер розповіла, як навчитися не заїдати стрес

9 липня 2021, 00:17

З цим станом потрібно боротися.

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Більшість людей в стресових ситуаціях шукають "ліки" в холодильнику. Вони починають заїдати свою проблему. Однак тим часом отримують нову - зайву вагу і проблеми з травленням. Тоді, як справжня проблема, яка криється в психіці людини, не зникає.

Власними секретами про те, як перестати заїдати стрес, поділилася тренер Анастасія Полтавська.

В першу чергу, Полтавська радить поставити перед собою мету. Наприклад, красиве і підтягнуте тіло. Для цього можна сходити в спортзал.

Також важливо з'ясувати причину сформованого душевного занепокоєння і постаратися її вирішити.

Крім цього, тренер радить відволіктися від буденності і зайнятися улюбленою справою.

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Анастасія підкреслила, що в "моменти стресу варто подумати про те, які наслідки матиме шкідлива їжа, до якої тягнуться руки. Після цього буде складно надіти гарне плаття або з'явитися на пляжі в купальнику".

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1. Визначте свої емоційні тригери і запишіть емоції, які ви відчували при переїданні. Потім ці переживання можна буде витіснити іншими звичками.

2. Їжте повільно і уважно. Мозок розуміє, що ви поїли, тільки через 20 хвилин, як їжа потрапляє в шлунок.

3. Не пропускайте прийоми їжі. Один тільки сніданок збільшує рівень дофаміну - "контролера" тяги і імпульсів до переїдання.

4. Вживайте натуральні продукти. Оброблені продукти з високим вмістом цукру, сприяють його накопиченню в крові. Однак він швидко руйнується і організм знову відчуває голод.

5. Висипатися. Поганий сон у жінок безпосередньо пов'язаний з підвищеним стресом і з переїданням.

6. Займіться іншими справами. Не зациклюйтеся на їжі.

7. Зверніться за допомогою. Можливо вам просто потрібно виговоритися і вилити душу.

Здорове харчування-це запорука гарного самопочуття і привабливого зовнішнього вигляду.

здоров'я стрес поради від зірок
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