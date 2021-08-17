Вчені винайшли незвичайний спосіб експрес-схуднення / ua.depositphotos.com

Дослідники відкрили білок, який дозволяє швидко позбавлятися від зайвої ваги за допомогою сальних залоз. Про це йдеться в дослідженні, яке було опубліковано в журналі Science.

Відкриття, кажуть вчені Медичної школи імені Перельмана Університету штату Пенсільванія, вдалося зробити несподівано. Фахівці вивчали білки імунної системи, пов'язані з розвитком алергії. Зокрема, вони шукали сигнальні молекули, які відповідають за придушення алергічних реакцій і Керуючі реакцією організму на інсулін.

В ході експерименту на гризунах увагу дослідників привернув білок TSLP, який не тільки пригнічував алергію, але і запобігав розвитку діабету другого типу у мишей, які страждали від вкрай важких форм ожиріння. Подальші спостереження показали, що TSLP не тільки знизив їх несприйнятливість до інсуліну, але і різко зменшив масу тіла.

За місяць експерименту вага мишей знизилася майже в два рази - з 45 до 25 грамів. Це є нормою для здорових особин. Тоді вчені провели детальний аналіз впливу білка на організм. Виявилося, що дана речовина впливало не на мозок гризунів або їх жирові відкладення, а на сальні залози в їх шкірі. TSLP різко підвищував активність себоцитів-клітин, які виробляють шкірний жир, які змушували організм мишей постійно транспортувати ліпіди з жирових відкладень в сальні залози, звідки ті майже відразу покидали організм гризунів.

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