Вчені знайшли незвичайну і корисну заміну вівсянці / juicyrai / flickr

Кіноа - незвичайна і корисна альтернатива вівсянці на сніданок. Про це повідомляє портал Medical News Today.

До вищевказаного висновку після дослідження прийшли лікарі з США і Єгипту. Одна чашка крупи кіноа у вареному вигляді містить 8,14 грама білка, крім того, блюдо багате амінокислотами і лізином, які підтримують в тонусі м'язи і імунітет.

Фахівці довели, що кіноа є джерелом антиоксидантів і вітаміну Е.на думку вчених, її регулярне вживання на сніданок позитивно впливає на стан серцево-судинної системи. Наприклад, зменшується ймовірність розвитку ішемічної хвороби серця, захворювань очей і декількох видів онкології.

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Нагадаємо, раніше співробітники відділення дерматології Каліфорнійського університету (США) здійснили відкриття. Згідно з їхніми висновками, горезвісна "західна" дієта - фаст-фуд, червоне м'ясо та інші продукти, насичені жирами, у багатьох випадках призводить до шкірних захворювань.

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