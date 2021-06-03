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Вчені знайшли несподівану шкоду для здоров'я від рослинних олій

3 червня 2021, 03:51

Високий рівень певного виду рослинних масел в крові виявився пов'язаний з проблемами для організму - особливо, як не дивно, у молодих людей.

Масло
Вчені знайшли несподівану шкоду для здоров'я від рослинних олій / Malcolm and Amanda / flickr.com

Вживання підлітками рослинних олій, багатих на омега-6-жирні кислоти, може завдати шкоди їхньому здоров'ю. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Translational Psychiatry.

Дослідники університету медицини і медичних наук RCSI в Ірландії говорять, що високий рівень таких кислот в крові виявився пов'язаний з психічними розладами у молодих людей. Фахівці обстежили 3,8 тисячі осіб віком від 17 до 24 років на предмет наявності психотичних розладів, депресії або генералізованого тривожного розладу.

Також були зібрані зразки крові для вимірювання рівня омега-6-жирних кислот, які посилюють запальні процеси, і омега-3-жирних кислот, які надають зворотний ефект. Виявилося, що добровольці у віці 24 років з психічними розладами мали більш високий рівень омега-6-жирних кислот по відношенню до омега-3 в порівнянні з тими, у кого розладів не спостерігалося.

Ці результати залишилися незмінними при врахуванні таких факторів, як стать, індекс маси тіла, куріння тютюну та соціально-економічний статус.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

Медики-дослідники з Університету штату Джорджія заявили - біг і вправи з гантелями мають велике значення для того, щоб підтримувати тіло в хорошій формі.

Однак, такі види навантажень ще й дуже ефективні для того, щоб зберігати повністю фізичне і ментальне здоров'я.

здоров'я масло олія
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