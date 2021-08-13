Вчені знайшли новий і незвичайний ознака швидкого серцевого нападу / ua.depositphotos.com/

Підвищене потовиділення може вказувати на швидкий Серцевий Напад у людини. Як повідомляє портал Daily Express, про таке розповіли лікарі з медичної організації British Heart Foundation.

"Якщо ви відчуваєте жар і пітливість разом з болями в грудях, вам слід викликати швидку допомогу", — рекомендують медики.

Вони кажуть, що підвищене потовиділення зазвичай незвично для серцевого нападу і тому його не слід ігнорувати.

Фахівці підкреслили, що існує ряд неочевидних ознак, що вказують на проблеми з серцем, які пацієнти часто приписують іншим захворюванням. Наприклад, біль у животі або проблеми з травленням.

Також, за словами експертів, опухлі щиколотки можуть сигналізувати про серцеву недостатність, а болі в грудях, які з'являються при фізичному навантаженні, можуть бути симптомом стенокардії.

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Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали, що захворювання ясен здатне спровокувати серцеві захворювання, оскільки скупчення "поганих" бактерій у роті може потрапити в кровотік.

А незвичайний – кислий - присмак у роті може бути симптомом інфаркту.