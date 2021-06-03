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Вчені знайшли новий спосіб шукати ознаки невиліковної хвороби

3 червня 2021, 05:00

Невиліковна і популярна хвороба - шведські вчені закінчили розробку нового методу, який, за їхніми словами, дозволить медикам розпізнавати її на ранній стадії.

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Вчені знайшли новий спосіб шукати ознаки хвороби Альцгеймера / bryan is a gummy candy / flickr.com/

Аналіз крові та трьох когнітивних тестів - новий метод діагностики хвороби Альцгеймера на самих ранніх стадіях. Його розробку закінчили шведські вчені. Так повідомляється в статті, опублікованій в спеціалізованому журналі Nature Medicine.

Розкритий підхід включає в себе, виконання яких займає близько десяти хвилин. Вчені кажуть, що точність їх методу становить 90%.

У дослідженні взяли участь 340 пацієнтів зі Швеції та 543 пацієнти з Північної Америки з легкими порушеннями пам'яті. Фахівці оцінили рівень таких біомаркерів хвороби Альцгеймера - фосфорильований Тау-білок в плазмі крові, співвідношення двох форм бета-амілоїдів Aβ42 (в ланцюзі 42 амінокислоти) і Aβ40 (40 амінокислот), а також тонкого поліпептидного нейрофіламенту в плазмі, який пов'язаний з хворобою Альцгеймера через варіант гена APOE.

Виявлення тау-білка в плазмі крові на 83 відсотки точно передбачало початкову стадію хвороби Альцгеймера протягом наступних чотирьох років. У поєднанні з результатами тесту на когнітивні здібності аналізу APOE прогноз поліпшувався до 90%.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

Група дослідників з Університету Кюсю (Японія) з'ясувала, що фрагмент білка, який міститься в соєвих бобах, потенційно може загальмувати погіршення пам'яті у людей з хворобою Альцгеймера (смертельно небезпечною формою старечої деменції).

За словами вчених, виділена ними молекула білка, яка може стати засобом проти недоумства, відноситься до дипептидів (тобто містить тільки дві амінокислоти — тирозин і пролін).

здоров'я хвороба Альцгеймера
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