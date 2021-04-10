Вчені знайшли нову шкоду для організму від цукру

Японські дослідники закінчили власну довгу дослідницьку програму, з вивчення того, як впливає цукор на людський організм.
Людські м'язи найкраще регенерують при низькому вмісті цукру в крові. Про це йдеться в результатах дослідження вчених з Токійського університету, повідомляє портал MedicalXpress.
Як стверджують вчені, їх проект спростовує точку зору, згідно з якою велика кількість глюкози допомагають життєдіяльності клітин ссавців. В такому випадку вигоду отримують лише клітини-сателіти скелетних м'язів - особливий тип стовбурових клітин, що беруть участь у відновленні тканин.
Такі клітини скелетних м'язів покривають клітини м'язових волокон. Крім того, коли волокна пошкоджуються, сателітні клітини активуються, розмножуються і, нарешті, зливаються з м'язовими клітинами (відновлюючи їх). Вчені виявили, що, хоча глюкоза необхідна для розвитку клітин, високий рівень вуглеводів негативно вплинув на ріст клітин-сателітів.
Дослідники зменшили концентрацію вуглеводів і отримали чисту лінію сателітних клітин, придушивши розвиток інших типів клітин. На думку дослідників, це вказує на те, що сателіти отримують для себе енергію з іншого джерела. Але визначити його допоможуть майбутні дослідження.
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