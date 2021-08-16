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Вчені знайшли спосіб зберегти інтелект в старості

16 серпня 2021, 22:33

Головне - мати співрозмовника, з яким можна поговорити по душах.

Старість
Стало відомо, як зберегти світлий розум в старості / ua.depositphotos.com

Американські дослідники з Нью-Йоркського університету визначили, як зберегти світлий розум у літах. Вони стверджують, що посприяти інтелекту в старості може наявність співрозмовника. Саме душевні бесіди уповільнюють зниження інтелектуальних здібностей в зрілому віці. Результати дослідження опубліковані в JAMA Network Open.

Зокрема, експерти стверджують, що якщо в житті літньої людини присутні люди, які можуть її вислухати, то у неї підвищується когнітивна функція.

Дослідники проаналізували дані 2171 особи, середній вік яких склав 63 роки. Учасники експерименту зберігали інформацію про частоту соціальних контактів і взаємодії з близькими людьми. Когнітивну стійкість вчені вимірювали за допомогою МРТ і нейропсихологічних тестів.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що у людей, які перенесли коронавірус, спостерігається когнітивний дефіцит. Причому, цей наслідок інфекції не проходить навіть після одужання і фіксується в масовій кількості. Рівень інтелекту не відновлюється навіть через рік після одужання.

Також раніше дослідники з'ясували, що у дітей, що народилися під час пандемії коронавірусу значно знизився коефіцієнт інтелекту. Найгіршими виявилися показники у тих, хто народився в малозабезпечених сім'ях.

вчені
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