Вчені знайшли раптовий спосіб захистити мозок від старіння/ flickr.com / GreenFlames09

Кишкові бактерії підтримують освіта нових нервових клітин мозку дорослої людини, що потенційно може запобігти втраті пам'яті в старості і регенерувати нервові тканини після травми. До такого висновку дійшла міжнародна група вчених, повідомляє портал MedicalXpress.

Кишкові бактерії, які метаболізують незамінну амінокислоту триптофан, виділяють молекули індолу, які стимулюють розвиток нових клітин мозку у дорослих. Опосередковані індолом сигнали індукують ключові регуляторні фактори, необхідні для утворення нових дорослих нейронів в гіпокампі — області мозку, пов'язаної з пам'яттю і навчанням.

За словами дослідників, зараз вони оцінюють, чи можуть індоли також стимулювати раннє утворення нейронів під час розвитку мозку. Результати дослідження допоможуть розробити нові варіанти антивікової терапії, що уповільнює втрату пам'яті, яка є поширеною проблемою при старінні і нейродегенеративних захворюваннях, включаючи хворобу Альцгеймера.

До них відносяться препарати, що імітують дію індолів, для стимуляції виробництва нових нейронів в гіпокампі або для заміни нейронів, які пошкоджені в результаті інсульту або травми хребта.

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