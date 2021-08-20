УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Вчені виявили несподівану і підступну небезпеку кави

20 серпня 2021, 23:58

Фахівці виявили чіткий зв'язок між споживанням кави і індексом маси скелетної мускулатури.

false
Кому не можна кави / pixabay

Кава є одним з найпопулярніших, але і корисних напоїв у світі. Але, не всі знають, як кава впливає на наш організм.

Як пише NLM, японські вчені несподівано виявили ще одну перевагу і небезпеку напою.

Виявилося, що кава може допомогти зберегти сильні м'язи і, отже, велику рухливість у літніх людей. Дослідники довели, що споживання кави перешкоджає прогресуванню саркопенії - стану, який характеризується зниженням м'язової маси з віком.

Скелетні м'язи відіграють важливу роль в рухливості, поставі і обміні речовин. В ході нового дослідження вчені попросили 6369 учасників у віці від 45 до 74 років повідомити, як часто вони пили каву, після чого виміряли масу їх скелетних м'язів і силу хвата рук.

В результаті було виявлено чіткий зв'язок між споживанням кави і індексом маси скелетної мускулатури (ІМСМ). Найбільше вона спостерігалася у чоловіків.

Реклама

"Ми виявили, що споживання кави було позитивно пов'язане з ІМСМ у японців середнього та похилого віку, незалежно від запалення в організмі", - заявили вчені.

читайте такожВчені розповіли, як розчинна кава впливає на здоров'я

При цьому вони відзначили, що зниження запалення за допомогою кави не здається ключовим фактором для посилення цього зв'язку, але для того, щоб вивчити її механізми, будуть потрібні додаткові дослідження. Крім того, за словами вчених, каву не можна пити літнім людям і тим, у кого високий тиск.

Раніше лавред писав про те, що кава не збільшує ризик аритмії у більшості людей. Навпаки він здатний уповільнити серцебиття. До такого висновку прийшли вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

За словами вчених, результати роботи підтверджують безпеку кави і спростовують необгрунтовану догму про те, що він сприяє порушенню серцевої діяльності. Фахівці продемонстрували, що кожна додаткова чашка кави, яку людина випиває щодня, може знизити ризик аритмії в середньому приблизно на три відсотки.

viber
здоров'я кава
Зараз ви переглядаєте новину «Вчені виявили несподівану і підступну небезпеку кави». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Преображення Господнє 2021: сердечні привітання, картинки і листівкиПреображення Господнє 2021: сердечні привітання, картинки і листівки Повний місяць у серпні 2021: коли, що можна і не можна робитиПовний місяць у серпні 2021: коли, що можна і не можна робити Дієтолог пояснила, чому не можна пити остиглий чайДієтолог пояснила, чому не можна пити остиглий чай Породілля викинула з вікна чужу дитину: малюк померПороділля викинула з вікна чужу дитину: малюк помер Таліби по-звірячому забили жінку до смерті на очах у її дітейТаліби по-звірячому забили жінку до смерті на очах у її дітей

Останні новини

03:09

Вперше за 70 років: Гренландію накрив дощ

02:41

Гітаристка Maneskin Вікторія де Анжеліс топлес викликала фурор селфі в дзеркалі

01:53

Чому люди тікають з країни: експерт назвав головну проблему незалежної України

01:24

Україна не зможе відвоювати у РФ Крим і Донбас: у США назвали причину Відео

00:44

Маск створює людиноподібного робота Tesla Bot: всі подробиці, відео

Реклама
00:22

Гороскоп на 21 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, фінансове надходження і зміни в житті Відео

20 серпня, п'ятниця
23:58

Вчені виявили несподівану і підступну небезпеку кави Відео

23:22

Аномальне тепло і катаклізми атакують Україну взимку - кліматолог Відео

23:10

У США прийняли несподіване рішення перед самітом Кримської платформи Відео

22:10

Йде термінова евакуація людей: у Броварах горить п'ятиповерхівка Відео

22:05

Вселенський патріарх Варфоломій вже в Україні: коли і де він побуває Відео

21:48

"Кожен повинен займатися своєю справою": Данилов розповів, чи звільнить РНБО Кличка

21:38

Північний потік-2 під загрозою: Байден підписав указ про нові санкції проти Росії Відео

21:15

В Україну йде істотне похолодання і нова небезпека Відео

20:59

Погрожував і змушував роздягатися: у Києві затримали 50-річного педофіла Відео

20:42

Кейтлін Дженнер повідомила про поповнення в родині

20:41

Mozgi презентувала україномовний сингл Ой, мама до 30-річчя незалежності України Відео

20:38

В Україні збираються заборонити рекламу ліків Відео

20:05

"Як смачно": Слава Камінська похвалилася апетитними сідницями на гарячому кадрі

20:02

Підколов суд: дніпрянин "закрив" місцевий апеляційний суд на карантин Відео

Реклама
20:01

Меркель заявила про битву за Київ: після зустрічі з Путіним канцлерка вдарила по Москві темою Криму

20:00

Прикмети на 21 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

19:53

Новий закон щодо Донбасу - це вихід з "Мінська": Путін вибухнув ультиматумом на адресу України

19:47

Путін звинуватив Україну в загостренні на Донбасі і закликав Меркель чинити тиск на Зеленського

19:40

76% українців вважають себе щасливими. Звідки такий приплив щастя? Погляд

19:35

На сесії Європейського молодіжного парламенту в Україні вперше розглядали проблеми піратства

19:27

Військові на репетиції параду в Києві знову передали "привіт" Путіну Відео

19:10

У Кіровоградській області зниклу 16-річну дівчину знайшли вбитою в покинутому колодязі Відео

18:41

Термінове засідання РНБО: під удар Зеленського потрапили Шарій, Гужва і нардеп Деркач Відео

18:33

Андре Тан з командою розпочав ініціативу допомоги дітям з особливими потребами

18:04

Екологи б'ють на сполох: в Одеській області поверхня моря всіяна дохлою рибою Відео

18:03

Катерина Осадча після пологів змінила графік виходу Світського життя Відео

18:03

Рятують серце і судини: які горіхи найкорисніші і кому вони йдуть на шкоду Відео

17:56

Афганістан під владою Талібану: Україна через опір не може забрати своїх громадян додому Відео

17:46

Найбільший живий герб України: вінницькі фермери здивували "дизайном" поля і встановили рекорд Відео

17:11

Зеленський у вишиванці віджався 30 разів і запустив флешмоб до Дня Незалежності Відео

17:02

В Україні злетіли ціни на найпопулярніший продукт Відео

16:45

"В сажі, але живі": на Миколаєві жінка витягла з палаючого будинку трьох дітей Відео

16:29

Кліматолог розповіла, як серйозні зміни клімату загрожують Україні Відео

16:28

Біографія Вемира Суреновича Давитяна досьє

Реклама
16:21

Всидіти на двох стільцях не вийде: Зеленський зажадав від ФРН зробити вибір між Україною і РФ

16:19

У Києві на репетиції параду зламався танк: у справу втрутилися рятувальники Відео

16:05

Найсмачніший сніданок за 10 хвилин: класичний рецепт Буріто

15:48

Джамала і Tayanna представили спільний трек Моя Земля про Україну Відео

15:48

Замість квітів - корм для тварин: у Хмельницькому гості незвично привітали молодят

15:27

Якість "Великого будівництва" на трасі Н-31 перевірили гоночними болідами Формули-3

15:21

Велика стратегія щодо повернення Криму: Кулеба анонсував посилення санкцій проти Росії Відео

15:03

Софія Ротару презентувала нову пісню в Росії перед концертом до Дня Незалежності України Відео

14:56

Путін почекає: на переговорах у Кремлі Меркель відвернулася на телефонний дзвінок Відео

14:45

У Херсоні найвищий флагшток області впав та розчавив авто Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти