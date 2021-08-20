Вчені виявили несподівану і підступну небезпеку кави

Кому не можна кави / pixabay

Кава є одним з найпопулярніших, але і корисних напоїв у світі. Але, не всі знають, як кава впливає на наш організм.

Як пише NLM, японські вчені несподівано виявили ще одну перевагу і небезпеку напою.

Виявилося, що кава може допомогти зберегти сильні м'язи і, отже, велику рухливість у літніх людей. Дослідники довели, що споживання кави перешкоджає прогресуванню саркопенії - стану, який характеризується зниженням м'язової маси з віком.

Скелетні м'язи відіграють важливу роль в рухливості, поставі і обміні речовин. В ході нового дослідження вчені попросили 6369 учасників у віці від 45 до 74 років повідомити, як часто вони пили каву, після чого виміряли масу їх скелетних м'язів і силу хвата рук.

В результаті було виявлено чіткий зв'язок між споживанням кави і індексом маси скелетної мускулатури (ІМСМ). Найбільше вона спостерігалася у чоловіків.

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"Ми виявили, що споживання кави було позитивно пов'язане з ІМСМ у японців середнього та похилого віку, незалежно від запалення в організмі", - заявили вчені.

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При цьому вони відзначили, що зниження запалення за допомогою кави не здається ключовим фактором для посилення цього зв'язку, але для того, щоб вивчити її механізми, будуть потрібні додаткові дослідження. Крім того, за словами вчених, каву не можна пити літнім людям і тим, у кого високий тиск.

Раніше лавред писав про те, що кава не збільшує ризик аритмії у більшості людей. Навпаки він здатний уповільнити серцебиття. До такого висновку прийшли вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

За словами вчених, результати роботи підтверджують безпеку кави і спростовують необгрунтовану догму про те, що він сприяє порушенню серцевої діяльності. Фахівці продемонстрували, що кожна додаткова чашка кави, яку людина випиває щодня, може знизити ризик аритмії в середньому приблизно на три відсотки.