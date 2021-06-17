Вчені пояснили, чим небезпечна відмова від сніданку / Ariel / flickr.com

Люди, які пропускають прийом їжі на сніданок, ризикують зіткнутися з небезпечним явищем — нестачею важливих поживних речовин. Про це повідомляє видання Proceedings of the Nutrition Society з посиланням на дослідження вчених з Університету штату Огайо.

Фахівці вивчили відомості про 30889 американців у віці від 19 років, які брали участь в дослідженні National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) з 2005 по 2016 рік. В рамках експерименту добровольці повинні були складати цілодобові звіти про прийоми їжі: вони відзначали, це перекус або повноцінна їжа, а також вказували час. Таким чином фахівці виявили, хто снідав, а хто відмовлявся від ранкового прийому їжі.

Вчені з'ясували, що від сніданку відмовлялися 15,2% учасників або 4924 людини. Експерти порахували приблизне число поживних речовин для людини, грунтуючись на даних про прийоми їжі. Отримані результати вони порівняли з рекомендаціями Ради з їжі та харчування Національної академії наук США нормативами.

читайте такожЧи можна їсти банани на сніданок: лікарі дали відповідь

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчені знайшли незвичайний зв'язок між кавою, чаєм і діабетом.

Експерт розповіла, що здатне бадьорити тіло краще, ніж кава.

Медики назвали дієві методи, дотримання яких дозволяє людині швидше заснути.