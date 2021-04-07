Вчені оголосили про знахідку головного чинника довголіття / MTSOfan / Flickr

Колектив шотландських вчених виявив головний фактор, який впливає на тривалість життя. Саме такі результати дослідження були опубліковані в авторитетному журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідники протягом двадцяти років вивчали замкнуту популяцію короткоживучих диких овець в Шотландії. Вони проаналізували зв'язок між довжиною тіломір( кінцевих ділянок хромосом), їх збереженням і тривалістю життя і прийшли до висновку, що довголіття прямо пов'язане з довжиною тіломір і не пов'язане зі ступенем їх виснаження.

Таким чином, відзначають вчені, на термін життя набагато більше впливає генетична схильність, ніж зовнішні фактори, такі як стрес або харчування.

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