Вчені оголосили про знахідку головного чинника довголіття

Група шотландських вчених закінчила своє, що тривало цілих два десятки років, дослідження, з приводу того, який фактор впливає на довголіття людини.
Колектив шотландських вчених виявив головний фактор, який впливає на тривалість життя. Саме такі результати дослідження були опубліковані в авторитетному журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.
Дослідники протягом двадцяти років вивчали замкнуту популяцію короткоживучих диких овець в Шотландії. Вони проаналізували зв'язок між довжиною тіломір( кінцевих ділянок хромосом), їх збереженням і тривалістю життя і прийшли до висновку, що довголіття прямо пов'язане з довжиною тіломір і не пов'язане зі ступенем їх виснаження.
Таким чином, відзначають вчені, на термін життя набагато більше впливає генетична схильність, ніж зовнішні фактори, такі як стрес або харчування.
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Дієта - що було раніше:
- Дієтолог Деріл Джоффрі порадив утримуватися від перекусів вранці бананами. За його словами, якщо банани є натщесерце, то такий сніданок призведе до збільшення рівня цукру в крові і спровокує загострений апетит, що приводить до переїдання.
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