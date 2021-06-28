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Вчені відшукали несподівану користь шоколаду для жіночого здоров'я

28 червня 2021, 05:03

Нове питання на одвічну відповідь - чи корисний шоколад для жінок? Або, навпаки, цей солодкий товар несе загрозу для їхнього здоров'я? Вчені відповіли.

Шоколад
Вчені відшукали несподівану користь шоколаду для жіночого здоров'я / УНІАН

Вживання шоколаду у ранкові години виявилося корисно для організму. Про це повідомляє видання The FASEB Journal з посиланням на вчених з Гарвардської медичної школи та іспанського університету Мурсії назвали несподівану.

Дослідники довели, що у жінок в постменопаузі легше йде зайва вага і знижується рівень цукру в крові, якщо на сніданок вони дозволяють собі трохи молочних ласощів.

Фахівці провели експеримент, в якому взяли участь 19 жінок в постменопаузі. Протягом 14 днів деякі з них харчувалися звичними для себе продуктами, інші з'їдали 100 грамів молочного шоколаду протягом години після пробудження, а треті — за годину до сну.

У тих, хто дозволяв собі солодкий продукт вранці, вага не збільшився, а контроль Апетиту, склад мікробіоти кишечника і інші показники покращилися. У жінок також зменшився обсяг талії і рівень глюкози в крові протягом дня. Вечірній прийом шоколаду сприяв збільшенню фізичної активності на наступний день в середньому на 6,9 відсотка. Крім того, у жінок, які вживають ласощі на ніч, знизився апетит і тяга до солодкого.

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Нагадаємо, раніше професор Олексій Буеверов розповів, скільки шоколаду можна їсти в день. За його словами, норма для середньостатистичної людини - близько 50 грамів темного шоколаду, в якому не менше 50% какао.

Експерти розвінчали міф про те, що якщо є темний шоколад, то він буде менше шкодити фігурі.

здоров'я шоколад
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