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Вчені відшукали новий підхід до лікування ожиріння

6 липня 2021, 04:57

Протягом дев'яти років вчені в США працювали над тим, щоб краще зрозуміти взаємозв'язок між ожирінням, жировою хворобою печінки і діабетом. І їм це вдалося.

Ожиріння
Вчені відшукали новий підхід до лікування ожиріння / Marjan Lazarevski / flickr

Є зв'язок між ожирінням, жирової хворобою печінки і діабетом. Саме такі результати дослідження американських вчених опубліковані в спеціалізованому виданні Cell Reports. Дослідники визначили, що печінка взаємодіє з мозком і помітно впливає на метаболічні зміни при ожирінні і діабеті.

Автори дослідження вважають, що, впливаючи на жир в печінці, можна змінити чутливість до інсуліну. Дослідники з Університету Арізони разом з колегами з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі протягом дев'яти років працювали над тим, щоб краще зрозуміти взаємозв'язок між ожирінням, жировою хворобою печінки і діабетом, зокрема — як печінка впливає на чутливість до інсуліну.

"Всі сучасні терапевтичні засоби для лікування діабету другого типу в першу чергу спрямовані на зниження рівня глюкози в крові. Таким чином, вони лікують симптом. Це те ж саме, що лікувати грип шляхом зниження температури", - заявив керівник дослідження доктор Бенджамін Ренквіст

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Нагадаємо, раніше вчені пояснили, чому пандемія COVID-19 загрожує спалахом ожиріння. Карантин можна назвати головним каталізатором процесу ожиріння.

Вчені знайшли нову причину ожиріння у жінок. Виявляється, є чіткий фактор того, що жінки починають набирати зайву вагу.

Стало відомо, які корисні продукти з омега-3 допоможуть скинути вагу. Як кажуть медики, в організмі багатьох людей не вистачає поліненасичених жирів омега-3 ‒ оскільки жоден орган не може їх синтезувати.

ожиріння цукровий діабет
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