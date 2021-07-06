Вчені відшукали новий підхід до лікування ожиріння / Marjan Lazarevski / flickr

Є зв'язок між ожирінням, жирової хворобою печінки і діабетом. Саме такі результати дослідження американських вчених опубліковані в спеціалізованому виданні Cell Reports. Дослідники визначили, що печінка взаємодіє з мозком і помітно впливає на метаболічні зміни при ожирінні і діабеті.

Автори дослідження вважають, що, впливаючи на жир в печінці, можна змінити чутливість до інсуліну. Дослідники з Університету Арізони разом з колегами з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі протягом дев'яти років працювали над тим, щоб краще зрозуміти взаємозв'язок між ожирінням, жировою хворобою печінки і діабетом, зокрема — як печінка впливає на чутливість до інсуліну.

"Всі сучасні терапевтичні засоби для лікування діабету другого типу в першу чергу спрямовані на зниження рівня глюкози в крові. Таким чином, вони лікують симптом. Це те ж саме, що лікувати грип шляхом зниження температури", - заявив керівник дослідження доктор Бенджамін Ренквіст

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Нагадаємо, раніше вчені пояснили, чому пандемія COVID-19 загрожує спалахом ожиріння. Карантин можна назвати головним каталізатором процесу ожиріння.

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