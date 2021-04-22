Вчені відшукали стійкий до антитіл штам коронавірусу

Вчені з Техаського університету кажуть, що новий штам поєднує в собі генетичні маркери, які пов'язані з швидким поширенням.
Вчені з Техаського університету A&M визначили новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2 BV-1, який виявився невразливим до деяких нейтралізуючих антитіл, здатним боротися з іншими інфекціями. Про це йдеться в пресрелізі, який був опублікований на сайті MedicalXpress.
За словами дослідників, штам поєднує в собі генетичні маркери, пов'язані з швидким поширенням, більш важким захворюванням і високою стійкістю до імунної системи людини.
На цей момент BV-1 був знайдений тільки в зразку слини студента з симптомами легкого простудного захворювання. А інших випадків зараження не виявлено. Крім того, позитивні результати тестів на вірус фахівці отримали 5 березня і 25 березня. Це вказує на набагато більш тривалу інфекцію, ніж зазвичай це відбувається у пацієнтів у віці 18-24 років. Третій зразок слини, який був отриманий 9 квітня, виявився негативним і не містив жодних ознак вірусу.
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Британський вірус - "мутант" - про що раніше повідомлялося:
- 14 грудня британські вчені виявили новий, мутований варіант коронавірусу, з яким може бути пов'язано швидке поширення хвороби в південно-східній частині Англії. Попередній аналіз показав, що цей варіант поширюється швидше, ніж відомі досі штами.
- Мутований COVID-19 зв'язали з певним пацієнтом з Кента. Вважається, що це перший випадок появи в світі нового штаму коронавірусу.
- Вчені стверджують, що новий тип коронавірусу може бути на 70% більш заразний, але поки вони не знайшли підтверджень того, що він призводить до більшої смертності.
- Видання The Sun повідомило, що Британський вірус- "мутант" орудував у Бразилії ще 8 місяців тому.