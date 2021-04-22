Вчені відшукали стійкий до антитіл штам коронавірусу

Вчені відшукали новий штам коронавірусу / Reuters

Вчені з Техаського університету A&M визначили новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2 BV-1, який виявився невразливим до деяких нейтралізуючих антитіл, здатним боротися з іншими інфекціями. Про це йдеться в пресрелізі, який був опублікований на сайті MedicalXpress.

За словами дослідників, штам поєднує в собі генетичні маркери, пов'язані з швидким поширенням, більш важким захворюванням і високою стійкістю до імунної системи людини.

На цей момент BV-1 був знайдений тільки в зразку слини студента з симптомами легкого простудного захворювання. А інших випадків зараження не виявлено. Крім того, позитивні результати тестів на вірус фахівці отримали 5 березня і 25 березня. Це вказує на набагато більш тривалу інфекцію, ніж зазвичай це відбувається у пацієнтів у віці 18-24 років. Третій зразок слини, який був отриманий 9 квітня, виявився негативним і не містив жодних ознак вірусу.

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