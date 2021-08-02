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Вчені розповіли, на які хвороби скаржаться люди середнього віку

2 серпня 2021, 20:32

Вчені періодично відстежують життя приблизно 17 тисяч осіб, котрі народилися протягом одного тижня в 1970 році в Англії, Шотландії та Уельсі.

людина, небо
Які проблеми зі здоров'ям у людей середнього віку / Reuters

Вчені прийшли до висновку про те, що приблизно кожна третя особа середнього віку має численні хронічні проблеми зі здоров'ям, пише ВВС.

Вчені періодично відстежують життя приблизно 17 тисяч осіб, котрі народилися протягом одного тижня в 1970 році в Англії, Шотландії та Уельсі, про це свідчать результати британського дослідження, присвяченого спостереженню за розвитком людини з моменту народження.

Близько 8 тисяч із них опитали для дослідження Університетського коледжу Лондона, результати якого опубліковані в журналі BMC Public Health.

34% учасників у віці 46-48 років мають дві або більше хронічні проблеми зі здоров'ям, наприклад високий кров'яний тиск і психічні розлади.

Найчастіше виявляють такі проблеми:

  • надмірне вживання алкоголю-26%
  • хронічні проблеми зі спиною - 21%
  • психічні розлади - 19%
  • високий кров'яний тиск-16%

Вчені також зафіксували артрит, діабет 2 типу і астму.

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Керівник дослідження, доктор Давид Гондек зазначив, що був здивований і стурбований великою кількістю молодих людей, які вже мають проблеми зі здоров'ям:

"Багато хто після 45 років вже страждають від багатьох хронічних психічних і фізичних хвороб", - зазначив він.

"Це не найкраща перспектива для населення, воно старіє. Можна очікувати, що люди житимуть довше, але матимуть погане здоров'я".

Раніше Главред писав про те, що фахівці зі здорового харчування, посилаючись на нові дослідження, опубліковані в Journal of the International Society of Sports Nutrition, радять для спалювання жиру вживати кофеїн або міцну каву за півгодини до аеробного фізичного навантаження.

здоров'я
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