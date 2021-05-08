Який зв'язок між групами крові і хворобами - відповідь вчених

Група крові / Seven Days Of Use / flickr.com/

Група вчених зі Швеції виявила взаємозв'язок між схильністю до певних захворювань і групою крові. Про це повідомляє портал РИА Новости.

Дослідники закінчили вивчати медичну історію п'яти мільйонів пацієнтів і звернули увагу, що люди з першою групою крові частіше страждають від порушень згортання, тоді як серед пацієнтів з другою групою частіше фіксуються тромбози.

Крім того, кажуть вчені, люди з третьою групою крові набагато менше інших схильні до утворення каменів у нирках.

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