Який зв'язок між групами крові і хворобами - відповідь вчених

Шведські вчені закінчили довге дослідження і стверджують - між групами крові і схильністю людей до різних хвороб є чіткий і очевидний зв'язок.
Група вчених зі Швеції виявила взаємозв'язок між схильністю до певних захворювань і групою крові. Про це повідомляє портал РИА Новости.
Дослідники закінчили вивчати медичну історію п'яти мільйонів пацієнтів і звернули увагу, що люди з першою групою крові частіше страждають від порушень згортання, тоді як серед пацієнтів з другою групою частіше фіксуються тромбози.
Крім того, кажуть вчені, люди з третьою групою крові набагато менше інших схильні до утворення каменів у нирках.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- До того вчені встановили - всього в організмі людини є три десятки генів, які відповідають за схильність до залежності від алкоголю (причому деякі з них безпосередньо пов'язані з поширенням психічних захворювань).
- До того дослідники встановили, що всього в організмі людини є три десятки генів, які відповідають за схильність до залежності від алкоголю.
Автор: Дмитро Відоменко