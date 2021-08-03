Вчені пояснили, чи може "Лямбда" -штам COVID-19 ховатися від імунітету / GettyImages

"Лямбда" -штам COVID-19, який поширюється по ряду країн Південної Америки, має здатність ховатися від імунітету людини. Про це повідомляється в статті, яка опублікована на спеціалізованому порталі BioRxiv.

"Нам вдалося показати, що мутації, характерні для цієї варіації SARS-CoV-2, захищають вірус від дії антитіл і роблять при цьому його більш заразним", — повідомили вчені.

Група молекулярних біологів під керівництвом доцента Токійського університету Кея Сато простежила за проникненням "лямбда" -варіанту COVID-19 та інших його нових варіацій в культури клітин. В результаті була розкрита важлива роль трьох ключових мутацій, які характерні для нового варіанту SARS-CoV-2.

Дослідження показали, що"лямбда "-варіант коронавірусу так само активно заражав клітини, як і різні варіації індійського штаму "Дельта плюс", які вважаються на сьогоднішній день одними з найбільш заразних форм інфекції.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні присутній небезпечний індійський штам коронавірусу Дельта. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, через місяць-два він витіснить всі інші різновиди COVID-19.

Провідний інфекціоніст МОЗ, Заслужений лікар Ольга Голубовська заявила, що через новий штам "Дельта" епідемія може накрити Україну за ніч.

Доктор медичних наук, експерт з біологічної безпеки Микола Дурманов заявляв-ймовірність виникнення суперштамму коронавірусу не дуже висока, але і, тим не менш, повністю не відсутня.