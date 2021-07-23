Вчені пояснили, чи небезпечне вживання кави для серця

Кава не збільшує ризик аритмії у більшості людей. Навпаки він здатний уповільнити серцебиття. До такого висновку прийшли вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско. Результати їх дослідження були опубліковані в пресрелізі на MedicalXpress.

За словами вчених, результати роботи підтверджують безпеку кави і спростовують необгрунтовану догму про те, що він сприяє порушенню серцевої діяльності. Фахівці продемонстрували, що кожна додаткова чашка кави, яку людина випиває щодня, може знизити ризик аритмії в середньому приблизно на три відсотки.

Для цього вони проаналізували дані понад 386 тисяч осіб, які брали участь у довгостроковому дослідженні здоров'я у Великобританії. З цього числа близько 17 тисяч людей захворіли порушеннями серцевого ритму в середньому за 4,5 року. Всі учасники пройшли опитування про кількість вживаної кави.

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Нагадаємо, раніше шведські вчені стверджували - один з популярних видів заварювання кави може не тільки зіпсувати смак напою, але і привести до проблем зі здоров'ям.

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