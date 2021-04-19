Вчені придумали спосіб допомагати відновленню печінки алкоголіків

Дослідники з Сибіру закінчили дослідження, яке спрямоване на пошук методів відновлення печінки у людей, що зловживають спиртними напоями.
Колектив вчених з Інституту органічної хімії імені Арбузова Казанського наукового центру РАН і науково-виробнича компанія Інітіум-Фарм знайшли в ялиці сибірської відновлюють печінку алкоголіка натуральні речовини. Про це повідомляє агентство РИА Новости.
За словами вчених, речовини терпени, які містяться в стовбурі і коренях ялиці, мають найсильніші гепатопротекторні властивості.
Як каже кандидат медичних наук і співробітник Інітіум-Фарм Людмила Лацерус пояснила, що рослини виділяють захисні речовини — терпени, які дозволяють зберігати клітини в стабільному стані навіть при виникненні несприятливих стресових умов. В організмі людини терпени грають роль в синтезі холестерину, сквалену, статевих гормонів, стероїдних гормонів і ферментів.
В ході експерименту вчені місяць вводили щурам розбавлений з водою етанол і препарати з терпенами. Під впливом терпенів у щурів-алкоголіків показники крові прийшли в норму, а вираженість пошкоджень клітин печінки і масовий коефіцієнт печінки зменшилися.
читайте такожЯкий алкоголь корисний для здоров'я - відповідь вчених
Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Вчені знайшли харчову добавку-"вбивцю" похмілля. Виявляється, звичайна харчова добавка може "вбити" похмілля чи не наповал.
- Також були названі 5 найкращих способів запобігти похмілля. Є стратегії, які люди можуть використовувати, поки п'ють спиртні напої. Ті допоможуть їм уникнути похмілля.
- Пізніше вчені з Університету Глазго встановили - вживання вина замість пива або будь-яких міцних спиртних напоїв дає корисний ефект для організму.