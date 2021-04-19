Вчені придумали спосіб допомагати відновленню печінки алкоголіків / Daniel Zuber /flickr.com/

Колектив вчених з Інституту органічної хімії імені Арбузова Казанського наукового центру РАН і науково-виробнича компанія Інітіум-Фарм знайшли в ялиці сибірської відновлюють печінку алкоголіка натуральні речовини. Про це повідомляє агентство РИА Новости.

За словами вчених, речовини терпени, які містяться в стовбурі і коренях ялиці, мають найсильніші гепатопротекторні властивості.

Як каже кандидат медичних наук і співробітник Інітіум-Фарм Людмила Лацерус пояснила, що рослини виділяють захисні речовини — терпени, які дозволяють зберігати клітини в стабільному стані навіть при виникненні несприятливих стресових умов. В організмі людини терпени грають роль в синтезі холестерину, сквалену, статевих гормонів, стероїдних гормонів і ферментів.

В ході експерименту вчені місяць вводили щурам розбавлений з водою етанол і препарати з терпенами. Під впливом терпенів у щурів-алкоголіків показники крові прийшли в норму, а вираженість пошкоджень клітин печінки і масовий коефіцієнт печінки зменшилися.

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