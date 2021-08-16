Вчені розповіли, як можна запобігти поширеній хворобі печінки / ua.depositphotos.com

Фізичні вправи помірної або високої інтенсивності є хорошим способом запобігти неалкогольну жирову хворобу печінки, яка може призвести до запалення, цирозу та печінкової недостатності. Про це повідомляється в пресрелізі на портал EurekAlert.

Вчені Університету Цукуби в Японії проаналізували дані про випробовуваних з ожирінням, які дотримувалися тримісячний режим фізичних вправ і дієти, спрямовані на зниження ваги. Вчені відстежували стан печінки, обсяг жирової тканини в органі, збільшення м'язової сили, зменшення запалення і окисного стресу, а також рівень маркерів окисного стресу.

Виявилося, що вправи додатково до режиму схуднення зменшили стеатоз (початкову стадію жирової хвороби печінки) на 9,5%, жорсткість печінки на 6,8%, а фіброз — на 16,4%. Фізичні навантаження також змінювали концентрації специфічних органокінів і, мабуть, індукували протизапальні та антиоксидантні реакції у відповідь на стрес за рахунок активації Nrf2 (фактора транскрипції генів).

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